Tech

Apple straciło pozycję lidera. Nowym ulubieńcem jest kto inny

Dynamiczny rozwój AI sprawił, że zapotrzebowanie na układy NVIDII eksplodowało, umacniając pozycję firmy w globalnym łańcuchu dostaw.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 27 LUT 2026
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple straciło pozycję lidera. Nowym ulubieńcem jest kto inny

Przez wiele lat to Apple było najważniejszym klientem TSMC, napędzając rozwój najbardziej zaawansowanych litografii. Jednak gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji całkowicie zmienił układ sił na rynku. Według najnowszych danych to NVIDIA przejęła pozycję największego odbiorcy tajwańskiego giganta, wyprzedzając firmę z Cupertino.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jensen Huang spełnił swoją obietnicę z 2015 roku

W 2025 roku Zieloni odpowiadali za ponad 19% przychodów TSMC, co przełożyło się na około 23,4 miliarda dolarów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w tym samym okresie Apple stanowiło 17% przychodów Tajwańczyków.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Srebrny SM-S937
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Edge 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Srebrny SM-S937
0 zł
4899 zł - najniższa cena
Kup teraz 4899 zł
Smartfon TCL 60 5G 6/256GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon TCL 60 5G 6/256GB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
0 zł
10299 zł - najniższa cena
Kup teraz 10299 zł
Advertisement

Sukces ten nie jest przypadkowy. Jensen Huang już w 2015 roku deklarował Morrisowi Changowi, założycielowi TSMC, że jego firma stanie się największym klientem tajwańskiego producenta. Dziś te zapowiedzi stały się rzeczywistością, a bliska współpraca obu firm zapewniła NVIDII przewagę nad konkurencją w segmencie sprzętu dla sztucznej inteligencji.

Apple straciło pozycję lidera. Nowym ulubieńcem jest kto inny

W kolejnych latach znaczenie NVIDII dla TSMC może jeszcze wzrosnąć

Obecna generacja układów NVIDII wykorzystuje litografię 3 nm, natomiast nadchodzące konstrukcje Rubin Ultra mają przejść na 2 nm. Jeszcze dalej idą plany związane z architekturą Feynman, która ma korzystać z procesu 1,6 nm. Równolegle rozwijane są również zaawansowane technologie pakowania układów, które odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu wydajności akceleratorów AI.

Rosnąca dominacja TSMC pokazuje jednocześnie, jak bardzo świat uzależnił się od jednego producenta. Tajwańska firma pozostaje kluczowym ogniwem całego łańcucha dostaw, co z jednej strony umożliwia szybki rozwój technologii, ale z drugiej budzi obawy związane z geopolityką. To się jednak może zmienić w ciągu kilku lat, gdyż administracja Donalda Trumpa mocno naciska na budowę nowoczesnych FABów na terenie USA.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Image
telepolis
#Apple AI Nvidia sztuczna inteligencja tsmc usa Tajwan produkcja układów półprzewodnikowych Stany Zjednoczone produkcja układów scalonych
Zródła zdjęć: iMore, Intel
Źródła tekstu: Dan Nystedt, Wccftech, oprac. własne