Apple straciło pozycję lidera. Nowym ulubieńcem jest kto inny

Przez wiele lat to Apple było najważniejszym klientem TSMC, napędzając rozwój najbardziej zaawansowanych litografii. Jednak gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji całkowicie zmienił układ sił na rynku. Według najnowszych danych to NVIDIA przejęła pozycję największego odbiorcy tajwańskiego giganta, wyprzedzając firmę z Cupertino.

Jensen Huang spełnił swoją obietnicę z 2015 roku

W 2025 roku Zieloni odpowiadali za ponad 19% przychodów TSMC, co przełożyło się na około 23,4 miliarda dolarów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w tym samym okresie Apple stanowiło 17% przychodów Tajwańczyków.

Sukces ten nie jest przypadkowy. Jensen Huang już w 2015 roku deklarował Morrisowi Changowi, założycielowi TSMC, że jego firma stanie się największym klientem tajwańskiego producenta. Dziś te zapowiedzi stały się rzeczywistością, a bliska współpraca obu firm zapewniła NVIDII przewagę nad konkurencją w segmencie sprzętu dla sztucznej inteligencji.

W kolejnych latach znaczenie NVIDII dla TSMC może jeszcze wzrosnąć

Obecna generacja układów NVIDII wykorzystuje litografię 3 nm, natomiast nadchodzące konstrukcje Rubin Ultra mają przejść na 2 nm. Jeszcze dalej idą plany związane z architekturą Feynman, która ma korzystać z procesu 1,6 nm. Równolegle rozwijane są również zaawansowane technologie pakowania układów, które odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu wydajności akceleratorów AI.