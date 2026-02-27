Apple straciło pozycję lidera. Nowym ulubieńcem jest kto inny
Dynamiczny rozwój AI sprawił, że zapotrzebowanie na układy NVIDII eksplodowało, umacniając pozycję firmy w globalnym łańcuchu dostaw.
Przez wiele lat to Apple było najważniejszym klientem TSMC, napędzając rozwój najbardziej zaawansowanych litografii. Jednak gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji całkowicie zmienił układ sił na rynku. Według najnowszych danych to NVIDIA przejęła pozycję największego odbiorcy tajwańskiego giganta, wyprzedzając firmę z Cupertino.
Jensen Huang spełnił swoją obietnicę z 2015 roku
W 2025 roku Zieloni odpowiadali za ponad 19% przychodów TSMC, co przełożyło się na około 23,4 miliarda dolarów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w tym samym okresie Apple stanowiło 17% przychodów Tajwańczyków.
Sukces ten nie jest przypadkowy. Jensen Huang już w 2015 roku deklarował Morrisowi Changowi, założycielowi TSMC, że jego firma stanie się największym klientem tajwańskiego producenta. Dziś te zapowiedzi stały się rzeczywistością, a bliska współpraca obu firm zapewniła NVIDII przewagę nad konkurencją w segmencie sprzętu dla sztucznej inteligencji.
W kolejnych latach znaczenie NVIDII dla TSMC może jeszcze wzrosnąć
Obecna generacja układów NVIDII wykorzystuje litografię 3 nm, natomiast nadchodzące konstrukcje Rubin Ultra mają przejść na 2 nm. Jeszcze dalej idą plany związane z architekturą Feynman, która ma korzystać z procesu 1,6 nm. Równolegle rozwijane są również zaawansowane technologie pakowania układów, które odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu wydajności akceleratorów AI.
Rosnąca dominacja TSMC pokazuje jednocześnie, jak bardzo świat uzależnił się od jednego producenta. Tajwańska firma pozostaje kluczowym ogniwem całego łańcucha dostaw, co z jednej strony umożliwia szybki rozwój technologii, ale z drugiej budzi obawy związane z geopolityką. To się jednak może zmienić w ciągu kilku lat, gdyż administracja Donalda Trumpa mocno naciska na budowę nowoczesnych FABów na terenie USA.