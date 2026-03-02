iPhone 17e oficjalnie. Ta zmiana jest szczególnie ważna

Do wyboru tym razem dostaniemy aż trzy kolory. Klasyczne czarny i biały, do których dołączy delikatny róż. Jednak to nie nowy wariant kolorystyczny jest tu najbardziej istotny, a obecność MagSafe z prędkością Qi2, czyli 15 W. Pozwoli to także na połączenie magnetyczne z licznymi akcesoriami. Dodatkowo Apple zdecydowało się zastosować w nim swój autorski modem C1X.

iPhone 17e specyfikacja

Podobnie jak w poprzedniku znajdziemy tu 6,1-calowy ekran Super Retina XDR. Tym samym iPhone 17e będzie oferował najmniejszy wyświetlacz z całej 17-generacji. Sercem urządzenia jest natomiast układ Apple A19. Jednak wbrew pozorom nie ten sam, co w iPhone 17. A to dlatego, że dostał on nie pięcio, a czterordzeniowy układ graficzny ze zintegrowanym NPU.

Od podstawowego modelu słabsza ma być także bateria, chociaż Apple, jak to ma w zwyczaju, nie podało konkretnej wartości, to mowa tu o akumulatorze mniejszym o około 15%. Przedni aparat wbrew plotkom to wciąż 12 Mpix oczko. Z tyłu natomiast wciąż znajdziemy pojedynczy, 48 Mpix obiektyw.

Jeśli chodzi o pamięć, to Apple nie pochwaliło się ilością RAM, jednak deklarowane wsparcie dla Apple Intelligence dość wyraźnie wskazuje na 8 GB pamięci operacyjnej. Smartfon ma być dostępny w dwóch wariantach pamięci masowej: 256 GB za 599 USD i 512 GB za 799 USD. Polskie ceny wynoszą odpowiednio 2999 zł i 3999 zł. iPhone 17e do przedsprzedaży ma trafić dopiero jutro, czyli 3 marca, natomiast w sklepach pojawi się dopiero 11 marca.