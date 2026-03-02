Sprzęt

Lidl rzucił za 39,99 zł. Prawdziwa perełka dla kierowców

A najnowszej gazetce Lidla pojawił się sprzęt, który będzie prawdziwą perełką dla wielu kierowców w Polsce. Co najlepsze, kosztuje zaledwie 39,99 zł.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl rzucił za 39,99 zł. Prawdziwa perełka dla kierowców

Lild lubi rozpieszczać zmotoryzowanych. Nie inaczej jest tym razem. W najnowszej gazetce promocyjnej sklepu pojawił się gadżet, który będzie bardzo przydatny dla wielu kierowców w naszym kraju. Nie jest przecież tajemnicą, że przeciętny wiek samochodu w Polsce to aż 16 lat, więc nie każdy może liczyć na Bluetooth.

Dalsza część tekstu pod wideo

Transmiter audio FM Bluetooth w Lidl

Tym urządzeniem jest transmiter audio FM z Bluetooth. Urządzenie marki Tronic kosztuje w promocji zaledwie 39,99 zł. Wyposażony jest w mikrofon do prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym, a także dwa złącza USB (jedno USB-C i jedno USB-A) do ładowania telefonu czy też zasilania wideorejestratora.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wideorejestrator VIOFO A329T 3CH HDR, GPS, Wi-Fi, Kamera z teleobiektywem, Kamera tylna
Wideorejestrator VIOFO A329T 3CH HDR, GPS, Wi-Fi, Kamera z teleobiektywem, Kamera tylna
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Wideorejestrator VIOFO A129 PLUS-G + Karta pamięci SANDISK MicroSDXC 256GB
Wideorejestrator VIOFO A129 PLUS-G + Karta pamięci SANDISK MicroSDXC 256GB
0 zł
829.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 829.98 zł
Wideorejestrator 70MAI A800S 4K + Maimo Watch WT2105 Różowo-złoty
Wideorejestrator 70MAI A800S 4K + Maimo Watch WT2105 Różowo-złoty
0 zł
1029.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1029.99 zł
Advertisement

Czym jest transmiter FM? To bardzo proste, a zarazem przydatne urządzenie dla osób, które nie mają w swoim samochodzie Bluetooth, a chciałby słuchać ulubionej muzyki, np. ze Spotify. Gadżet łączymy bezprzewodowo z telefonem i to na niego przesyłamy dźwięk. Ten następnie rozprowadza sygnał za pomocą fal FM, które trafiają do radia w samochodzie. To wystarczy ustawić na odpowiedniej częstotliwości.

Lidl rzucił za 39,99 zł. Prawdziwa perełka dla kierowców

W ten sposób możesz cieszyć się muzyką z telefonu bez posiadania radia z Bluetooth. Dodatkowo urządzenie pełni formę ładowarki i zestawu głośnomówiącego. Jakby tego było mało, to tym konkretnym modelem możesz sterować za pomocą Siri lub Asystenta Google. Cena to zaledwie 39,99 zł. Promocja rusza już w sobotę 7 marca.

Image
telepolis
Lidl Lidl gazetka promocja lidl gazetka lidl Lidl promocja gazetka Transmiter audio FM Bluetooth Tronic
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl