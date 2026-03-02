Lidl rzucił za 39,99 zł. Prawdziwa perełka dla kierowców

Lild lubi rozpieszczać zmotoryzowanych. Nie inaczej jest tym razem. W najnowszej gazetce promocyjnej sklepu pojawił się gadżet, który będzie bardzo przydatny dla wielu kierowców w naszym kraju. Nie jest przecież tajemnicą, że przeciętny wiek samochodu w Polsce to aż 16 lat, więc nie każdy może liczyć na Bluetooth.

Transmiter audio FM Bluetooth w Lidl

Tym urządzeniem jest transmiter audio FM z Bluetooth. Urządzenie marki Tronic kosztuje w promocji zaledwie 39,99 zł. Wyposażony jest w mikrofon do prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym, a także dwa złącza USB (jedno USB-C i jedno USB-A) do ładowania telefonu czy też zasilania wideorejestratora.

Czym jest transmiter FM? To bardzo proste, a zarazem przydatne urządzenie dla osób, które nie mają w swoim samochodzie Bluetooth, a chciałby słuchać ulubionej muzyki, np. ze Spotify. Gadżet łączymy bezprzewodowo z telefonem i to na niego przesyłamy dźwięk. Ten następnie rozprowadza sygnał za pomocą fal FM, które trafiają do radia w samochodzie. To wystarczy ustawić na odpowiedniej częstotliwości.