Ekrany telefonów będą nie do stłuczenia. Oto Gorilla Glass Ceramic 3
Corning, amerykański producent powłok ochronnych dla urządzeń mobilnych, zaprezentował swoje najnowsze szkło ceramiczne – Gorilla Glass Ceramic 3. Zgodnie z zapewnieniami jest to najtwardszy i najbardziej wytrzymały materiał w jego dotychczasowym portfolio.
Gorilla Glass Ceramic 3 to najnowsza generacja szkła ochronnego na ekrany, którą w poprzedniej, drugiej wersji szczycił się w swoich flagowcach Samsung. Tym razem jednak pierwszym smartfonem, wyposażonym w nowe szkło, jest zaprezentowany dziś rozkładany model Motorola razr Fold – Gorilla Glass Ceramic 3 chroni w nim zewnętrzny, okładkowy wyświetlacz.
Gorilla Glass Ceramic 3 wytrzyma upadki na beton
Jak przekuje firma Corning, Gorilla Glass Ceramic 3 zapewnia odporność dotąd nieosiąganą w smartfonach i jest najbardziej wytrzymałym materiałem tego producenta. Jak miały wykazać testy, szkło jest w stanie przetrwać upadki z wysokości powyżej dwóch metrów na powierzchnie o twardości i fakturze betonu – jedne z najbardziej nieprzyjaznych podłoży dla elektroniki użytkowej.
Szkło wykazało się również imponującą odpornością na wielokrotne uderzenia. W testach Corninga Ceramic 3 przetrwało co najmniej 20 kolejnych upadków z wysokości jednego metra na podłoże o twardości asfaltu. Dla porównania, konkurencyjne szkło glinokrzemianowe, według danych firmy, poddawało się już po pierwszym uderzeniu w identycznych warunkach.
Producent przekonuje, że nowe szkło zachowa swoje właściwości ochronne przez cały cykl życia telefonu, a nie tylko tuż po pierwszym wyjęciu urządzenia z pudełka. Jednocześnie produkcja Gorilla Glass Ceramic 3 przebiega w sposób mniej szkodliwy dla środowiska niż poprzednie generacje.
Choć na razie nowa powłoka zadebiutowała tylko w jednym telefonie, można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach trafi również do kolejnych smartfonów, zwłaszcza flagowców. Dla osób, którym często zdarza się upuścić telefon, to zdecydowanie bardzo dobra wiadomość, która może oznaczać koniec konieczności kosztownych napraw.