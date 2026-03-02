Ekrany telefonów będą nie do stłuczenia. Oto Gorilla Glass Ceramic 3

Gorilla Glass Ceramic 3 to najnowsza generacja szkła ochronnego na ekrany, którą w poprzedniej, drugiej wersji szczycił się w swoich flagowcach Samsung. Tym razem jednak pierwszym smartfonem, wyposażonym w nowe szkło, jest zaprezentowany dziś rozkładany model Motorola razr Fold – Gorilla Glass Ceramic 3 chroni w nim zewnętrzny, okładkowy wyświetlacz.

Gorilla Glass Ceramic 3 wytrzyma upadki na beton

Jak przekuje firma Corning, Gorilla Glass Ceramic 3 zapewnia odporność dotąd nieosiąganą w smartfonach i jest najbardziej wytrzymałym materiałem tego producenta. Jak miały wykazać testy, szkło jest w stanie przetrwać upadki z wysokości powyżej dwóch metrów na powierzchnie o twardości i fakturze betonu – jedne z najbardziej nieprzyjaznych podłoży dla elektroniki użytkowej.

Szkło wykazało się również imponującą odpornością na wielokrotne uderzenia. W testach Corninga Ceramic 3 przetrwało co najmniej 20 kolejnych upadków z wysokości jednego metra na podłoże o twardości asfaltu. Dla porównania, konkurencyjne szkło glinokrzemianowe, według danych firmy, poddawało się już po pierwszym uderzeniu w identycznych warunkach.

Producent przekonuje, że nowe szkło zachowa swoje właściwości ochronne przez cały cykl życia telefonu, a nie tylko tuż po pierwszym wyjęciu urządzenia z pudełka. Jednocześnie produkcja Gorilla Glass Ceramic 3 przebiega w sposób mniej szkodliwy dla środowiska niż poprzednie generacje.