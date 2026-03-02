Sprzęt

Ekrany telefonów będą nie do stłuczenia. Oto Gorilla Glass Ceramic 3

Corning, amerykański producent powłok ochronnych dla urządzeń mobilnych, zaprezentował swoje najnowsze szkło ceramiczne – Gorilla Glass Ceramic 3. Zgodnie z zapewnieniami jest to najtwardszy i najbardziej wytrzymały materiał w jego dotychczasowym portfolio.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:26
0
Gorilla Glass Ceramic 3 to najnowsza generacja szkła ochronnego na ekrany, którą w poprzedniej, drugiej wersji szczycił się w swoich flagowcach Samsung. Tym razem jednak pierwszym smartfonem, wyposażonym w nowe szkło, jest zaprezentowany dziś rozkładany model Motorola razr Fold – Gorilla Glass Ceramic 3 chroni w nim zewnętrzny, okładkowy wyświetlacz.

Zobacz: Motorola rzuca wyzwanie Samsungowi. Ma swojego folda z ogromną baterią

Gorilla Glass Ceramic 3 wytrzyma upadki na beton

Jak przekuje firma Corning, Gorilla Glass Ceramic 3 zapewnia odporność dotąd nieosiąganą w smartfonach i jest najbardziej wytrzymałym materiałem tego producenta. Jak miały wykazać testy, szkło jest w stanie przetrwać upadki z wysokości powyżej dwóch metrów na powierzchnie o twardości i fakturze betonu – jedne z najbardziej nieprzyjaznych podłoży dla elektroniki użytkowej.

Szkło wykazało się również imponującą odpornością na wielokrotne uderzenia. W testach Corninga Ceramic 3 przetrwało co najmniej 20 kolejnych upadków z wysokości jednego metra na podłoże o twardości asfaltu. Dla porównania, konkurencyjne szkło glinokrzemianowe, według danych firmy, poddawało się już po pierwszym uderzeniu w identycznych warunkach.

Producent przekonuje, że nowe szkło zachowa swoje właściwości ochronne przez cały cykl życia telefonu, a nie tylko tuż po pierwszym wyjęciu urządzenia z pudełka. Jednocześnie produkcja Gorilla Glass Ceramic 3 przebiega w sposób mniej szkodliwy dla środowiska niż poprzednie generacje.

Choć na razie nowa powłoka zadebiutowała tylko w jednym telefonie, można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach trafi również do kolejnych smartfonów, zwłaszcza flagowców. Dla osób, którym często zdarza się upuścić telefon, to zdecydowanie bardzo dobra wiadomość, która może oznaczać koniec konieczności kosztownych napraw.

Image
Zródła zdjęć: Motorola, Corning