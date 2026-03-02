Debiutuje nowy iPad Air. Tablet Apple dostał procesor M4
Firma Apple zaprezentowała nową generację tabletów z serii iPad Air. Urządzenia otrzymały szybsze procesory i więcej pamięci operacyjnej. Trafią one do sprzedaży w pierwszej połowie marca.
Szybszy procesor i więcej pamięci
Nowy iPad Air wykorzystuje układ M4. Ma on ośmiordzeniowy procesor główny oraz dziewięciordzeniowy układ graficzny. Urządzenie jest o 30 procent szybsze od poprzednika z układem M3. Względem modelu z układem M1 przyrost prędkości wynosi 2,3 raza.
Producent zwiększył także ilość pamięci operacyjnej. Nowy model oferuje 12 GB zunifikowanej pamięci RAM. Jej przepustowość wzrosła do poziomu 120 GB/s. W urządzeniu działa 16-rdzeniowy system Neural Engine. Odpowiada on za płynną obsługę zadań związanych ze sztuczną inteligencją.
Nowe moduły łączności bezprzewodowej
Tablety wyposażono w przeprojektowane układy łączności. Chip N1 obsługuje standardy Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread. Zwiększa on wydajność w sieciach 5 GHz i poprawia działanie systemowych funkcji przesyłania plików.
Wersje z obsługą sieci komórkowych otrzymały nowy modem C1X. Zapewnia on szybszą transmisję danych w sieciach 5G. Układ ten zużywa jednocześnie o 30 procent mniej energii niż jego poprzednik. Tablety obsługują technologię eSIM oraz mają wbudowany moduł lokalizacji GPS.
Zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie
Tablety pracują pod kontrolą najnowszego systemu iPadOS 26. Oprogramowanie wprowadza nowy interfejs i system zarządzania oknami aplikacji. Zmieniono wygląd systemowego menedżera plików i dodano nowe opcje personalizacji folderów. Nowa aplikacja Podgląd ułatwia z kolei edycję dokumentów PDF.
Apple zmienił położenie przedniej kamery w tablecie. Jednostka o rozdzielczości 12 megapikseli znajduje się teraz na dłuższym boku obudowy. Urządzenie odtwarza dźwięk poprzez poziome głośniki stereo.
Obsługa nowych akcesoriów i ekologia
Nowy iPad Air współpracuje z rysikami Apple Pencil Pro oraz Apple Pencil w wersji USB-C. Rysik z serii Pro reaguje na fizyczne ściśnięcie i obrót w dłoni. Można go również zlokalizować za pomocą wbudowanej aplikacji systemowej.
Gigant z Cupertino przygotował dedykowaną klawiaturę Magic Keyboard. Wyposażona jest ona w gładzik i dodatkowy rząd czternastu klawiszy funkcyjnych. Klawiatura łączy się z tabletem magnetycznie i ma port ładowania USB-C wbudowany w zawias.
Obudowa tabletu w całości powstaje z aluminium pochodzącego z recyklingu. Bateria wykorzystuje odzyskany kobalt. Opakowanie urządzenia wykonano wyłącznie z papieru, co wpisuje się w plany redukcji śladu węglowego firmy.
Dostępność i cena
Klienci mogą zamawiać tablety w przedsprzedaży od środy 4 marca 2026 roku. Regularna sprzedaż w sklepach ruszy 11 marca. Do wyboru są cztery kolory obudowy. Można kupić wersję niebieską, fioletową, szarą oraz w odcieniu księżycowej poświaty. Urządzenia są dostępne z pamięcią wewnętrzną o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Ceny znajdziesz w tabeli poniżej.
|Wariant
|iPad Air 11"
|iPad Air 13"
|Wi-Fi
|Wi-Fi + Cellular
|Wi-Fi
|Wi-Fi + Cellular
|128 GB
|2899 zł
|3699 zł
|3899 zł
|4699 zł
|256 GB
|3399 zł
|4199 zł
|4399 zł
|5199 zł
|512 GB
|4399 zł
|5199 zł
|5399 zł
|6199 zł
|1 TB
|5399 zł
|6199 zł
|6399 zł
|7199 zł
Sektor edukacji może liczyć na niższe ceny, zaczynające się od 2599 zł za mniejszy tablet oraz od 3599 zł za większy model.