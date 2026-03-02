Debiutuje nowy iPad Air. Tablet Apple dostał procesor M4

Szybszy procesor i więcej pamięci

Nowy iPad Air wykorzystuje układ M4. Ma on ośmiordzeniowy procesor główny oraz dziewięciordzeniowy układ graficzny. Urządzenie jest o 30 procent szybsze od poprzednika z układem M3. Względem modelu z układem M1 przyrost prędkości wynosi 2,3 raza.

Producent zwiększył także ilość pamięci operacyjnej. Nowy model oferuje 12 GB zunifikowanej pamięci RAM. Jej przepustowość wzrosła do poziomu 120 GB/s. W urządzeniu działa 16-rdzeniowy system Neural Engine. Odpowiada on za płynną obsługę zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Nowe moduły łączności bezprzewodowej

Tablety wyposażono w przeprojektowane układy łączności. Chip N1 obsługuje standardy Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread. Zwiększa on wydajność w sieciach 5 GHz i poprawia działanie systemowych funkcji przesyłania plików.

Wersje z obsługą sieci komórkowych otrzymały nowy modem C1X. Zapewnia on szybszą transmisję danych w sieciach 5G. Układ ten zużywa jednocześnie o 30 procent mniej energii niż jego poprzednik. Tablety obsługują technologię eSIM oraz mają wbudowany moduł lokalizacji GPS.

Zmiany w oprogramowaniu i sprzęcie

Tablety pracują pod kontrolą najnowszego systemu iPadOS 26. Oprogramowanie wprowadza nowy interfejs i system zarządzania oknami aplikacji. Zmieniono wygląd systemowego menedżera plików i dodano nowe opcje personalizacji folderów. Nowa aplikacja Podgląd ułatwia z kolei edycję dokumentów PDF.

Apple zmienił położenie przedniej kamery w tablecie. Jednostka o rozdzielczości 12 megapikseli znajduje się teraz na dłuższym boku obudowy. Urządzenie odtwarza dźwięk poprzez poziome głośniki stereo.

Obsługa nowych akcesoriów i ekologia

Nowy iPad Air współpracuje z rysikami Apple Pencil Pro oraz Apple Pencil w wersji USB-C. Rysik z serii Pro reaguje na fizyczne ściśnięcie i obrót w dłoni. Można go również zlokalizować za pomocą wbudowanej aplikacji systemowej.

Gigant z Cupertino przygotował dedykowaną klawiaturę Magic Keyboard. Wyposażona jest ona w gładzik i dodatkowy rząd czternastu klawiszy funkcyjnych. Klawiatura łączy się z tabletem magnetycznie i ma port ładowania USB-C wbudowany w zawias.

Obudowa tabletu w całości powstaje z aluminium pochodzącego z recyklingu. Bateria wykorzystuje odzyskany kobalt. Opakowanie urządzenia wykonano wyłącznie z papieru, co wpisuje się w plany redukcji śladu węglowego firmy.

Dostępność i cena

Klienci mogą zamawiać tablety w przedsprzedaży od środy 4 marca 2026 roku. Regularna sprzedaż w sklepach ruszy 11 marca. Do wyboru są cztery kolory obudowy. Można kupić wersję niebieską, fioletową, szarą oraz w odcieniu księżycowej poświaty. Urządzenia są dostępne z pamięcią wewnętrzną o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Ceny znajdziesz w tabeli poniżej.

Wariant iPad Air 11" iPad Air 13" Wi-Fi Wi-Fi + Cellular Wi-Fi Wi-Fi + Cellular 128 GB 2899 zł 3699 zł 3899 zł 4699 zł 256 GB 3399 zł 4199 zł 4399 zł 5199 zł 512 GB 4399 zł 5199 zł 5399 zł 6199 zł 1 TB 5399 zł 6199 zł 6399 zł 7199 zł Pokaż więcej