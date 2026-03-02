Sprzęt

Tylko dziś! Gratka dla profesjonalistów od Asusa 750 zł taniej

Nie jest to monitor dedykowany pracy biurowej ani tym bardziej do gier. Mówimy tu jednak o profesjonalnym rozwiązaniu dla wszystkich, którzy pracują z obrazem. ASUS ProArt PA24US, bo to właśnie on jest w promocji, możecie kupić aż 750 zł taniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:35
0
Telepolis.pl
A dokładniej za 5999 zł. I chociaż cena wydaje się absurdalna, to jego możliwości całkowicie ją usprawiedliwiają. Zacznijmy więc od najważniejszego: od matrycy. Jest to 23,6-calowy panel IPS o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli), który pracuje z częstotliwością 60 Hz. Wspiera on 10-bitową głębię kolorów z 99% pokryciem Adobre RGB, 95% DCI-P3. Jeśli chodzi o jasność, to w trybie SDR wynosi ona 350 nitów, a w HDR osiąga do 600 nitów. 

ASUS ProArt PA24US Z automatyczną kalibracją

ASUS ProArt PA24US

Na szczególną uwagę zasługuje ruchomy kolorymetr, który pozwala na auto kalibrację ekranu. Dodatkowo monitor ten oferuje port 12G-SDI. Nie zabrakło także HDMI, DisplayPort, oraz USB-C ze wsparciem PD, które obsługuje do 80 W mocy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Monitor ten świetnie sprawdzi się zarówno dla grafików, jak i filmowców. A wszystko to zajedyne 5999 zł, co przy tych możliwościach jest naprawdę atrakcyjną ofertą.  

telepolis
Asus monitory ASUS ProArt PA24US
Zródła zdjęć: ASUS