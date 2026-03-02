Tylko dziś! Gratka dla profesjonalistów od Asusa 750 zł taniej

A dokładniej za 5999 zł. I chociaż cena wydaje się absurdalna, to jego możliwości całkowicie ją usprawiedliwiają. Zacznijmy więc od najważniejszego: od matrycy. Jest to 23,6-calowy panel IPS o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli), który pracuje z częstotliwością 60 Hz. Wspiera on 10-bitową głębię kolorów z 99% pokryciem Adobre RGB, 95% DCI-P3. Jeśli chodzi o jasność, to w trybie SDR wynosi ona 350 nitów, a w HDR osiąga do 600 nitów.