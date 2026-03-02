AMD ma nowe procesory. Zobaczymy je w laptopach i desktopach

AMD oficjalnie odsłania karty na targach MWC 2026 w Barcelonie i wprowadza na rynek procesory z serii Ryzen AI 400 w wersji dla komputerów stacjonarnych. Rodzina Gorgon Point to nowa, acz dość skromna linia APU dla platformy AM5. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to klasyczna, sklepowa premiera - przynajmniej na razie.

Pierwsze komputery mają pojawić się w drugim kwartale 2026

Nowe jednostki bazują na tej samej architekturze co mobilne Ryzen AI 400. Oznacza to rdzenie Zen 5, zintegrowaną grafikę RDNA 3.5 oraz NPU oparte o XDNA2 o wydajności 50 TOPS. Desktopowe warianty będą dostępne wyłącznie w gotowych zestawach OEM i nie trafią do sprzedaży jako samodzielne procesory.

AMD wyraźnie stawia na efektywność energetyczną, a nie ślepą pogoń za mocą obliczeniową. W ofercie znalazły się trzy modele, a każdy z nich występuje w dwóch wersjach. Standardowe warianty mają TDP na poziomie 65 W, natomiast odmiany z dopiskiem E zostały ograniczone do 35 W.

Na szczycie stoi Ryzen AI 7 450G wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków. Procesor osiąga taktowanie do 5,1 GHz, dysponuje 24 MB pamięci cache i korzysta z grafiki Radeon 860M z 8 jednostkami CU. Niżej pozycjonowane Ryzen AI 5 440G oraz Ryzen AI 5 435G oferują 6 rdzeni i 12 wątków. Różnią się głównie maksymalnym zegarem oraz wielkością pamięci cache. W obu przypadkach za grafikę odpowiada Radeon 840M z 4 jednostkami CU.

Co ciekawe, w segmencie mobilnym oferta sięga znacznie wyżej, aż do Ryzen AI 9 HX 475 z 12 rdzeniami i 24 wątkami, grafiką Radeon 890M z 16 jednostkami CU i NPU o mocy 60 TOPS. Na ten moment nie wiadomo, czy mocniejsze wersje trafią również do komputerów stacjonarnych.