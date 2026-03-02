AMD ma nowe procesory. Zobaczymy je w laptopach i desktopach
Czerwoni nie zwalniają tempa. Po zapowiedzi mobilnych CPU w styczniu na CES 2026, przyszła pora na rozszerzenie oferty również o APU i wersje PRO.
AMD oficjalnie odsłania karty na targach MWC 2026 w Barcelonie i wprowadza na rynek procesory z serii Ryzen AI 400 w wersji dla komputerów stacjonarnych. Rodzina Gorgon Point to nowa, acz dość skromna linia APU dla platformy AM5. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to klasyczna, sklepowa premiera - przynajmniej na razie.
Pierwsze komputery mają pojawić się w drugim kwartale 2026
Nowe jednostki bazują na tej samej architekturze co mobilne Ryzen AI 400. Oznacza to rdzenie Zen 5, zintegrowaną grafikę RDNA 3.5 oraz NPU oparte o XDNA2 o wydajności 50 TOPS. Desktopowe warianty będą dostępne wyłącznie w gotowych zestawach OEM i nie trafią do sprzedaży jako samodzielne procesory.
AMD wyraźnie stawia na efektywność energetyczną, a nie ślepą pogoń za mocą obliczeniową. W ofercie znalazły się trzy modele, a każdy z nich występuje w dwóch wersjach. Standardowe warianty mają TDP na poziomie 65 W, natomiast odmiany z dopiskiem E zostały ograniczone do 35 W.
Na szczycie stoi Ryzen AI 7 450G wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków. Procesor osiąga taktowanie do 5,1 GHz, dysponuje 24 MB pamięci cache i korzysta z grafiki Radeon 860M z 8 jednostkami CU. Niżej pozycjonowane Ryzen AI 5 440G oraz Ryzen AI 5 435G oferują 6 rdzeni i 12 wątków. Różnią się głównie maksymalnym zegarem oraz wielkością pamięci cache. W obu przypadkach za grafikę odpowiada Radeon 840M z 4 jednostkami CU.
Co ciekawe, w segmencie mobilnym oferta sięga znacznie wyżej, aż do Ryzen AI 9 HX 475 z 12 rdzeniami i 24 wątkami, grafiką Radeon 890M z 16 jednostkami CU i NPU o mocy 60 TOPS. Na ten moment nie wiadomo, czy mocniejsze wersje trafią również do komputerów stacjonarnych.
Równolegle z premierą desktopowych modeli AMD zapowiada serię Ryzen AI PRO 400 dla rynku biznesowego, zarówno w laptopach, jak i w Mini PC. Wersje PRO oferują dodatkowe funkcje bezpieczeństwa oraz rozbudowane narzędzia do zdalnego zarządzania, co ma znaczenie dla działów IT. Producent deklaruje, że łącznie pojawi się ponad 200 modeli komputerów, przygotowanych we współpracy z firmami Acer, Asus, Dell, HP i Lenovo.