Sprzęt

Tanie komputery znikną z rynku. I to szybciej niż myślimy

Rynek elektroniki użytkowej zmienia się na naszych oczach - dotyczy to nie tylko PC, ale i smartfonów. Coraz więcej osób zostaje przy obecnym sprzęcie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tanie komputery znikną z rynku. I to szybciej niż myślimy

Ceny pamięci DRAM i nośników SSD mają wzrosnąć łącznie aż o 130% do końca 2026 roku. Według najnowszego raportu firmy analitycznej Gartner może to wywrócić rynek komputerów osobistych do góry nogami. W efekcie PC podrożeją średnio o 17% względem poziomów z 2025 roku, a segment najtańszych urządzeń ma całkowicie zniknąć do 2028 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Średni czas użytkowania komputerów ma wzrosnąć o 15 do 20%

Według prognoz już w tym roku globalne dostawy komputerów spadną o 10,4% w porównaniu z 2025 rokiem. Byłby to największy roczny spadek od ponad dekady. Powód jest prosty - zarówno konsumenci, jak i firmy mają wstrzymywać się z wymianą sprzętu, próbując jak najdłużej korzystać z posiadanych już obecnie maszyn.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer MAD DOG ENDORFY500AIR-A19WB32WPV2 R5-7500F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MAD DOG ENDORFY500AIR-A19WB32WPV2 R5-7500F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Professional
-1050 zł
7899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6849.99 zł
Komputer MAD DOG DIAXID605-A15WR32WP R5-7500F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4070 Super DLSS 3 Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MAD DOG DIAXID605-A15WR32WP R5-7500F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4070 Super DLSS 3 Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
6699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6699.99 zł
Komputer MAD DOG GeForce RTX5060 DLSS 4 Reflex Edition 2 Powered by Gigabyte AORUS301-I17WR32WH i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer MAD DOG GeForce RTX5060 DLSS 4 Reflex Edition 2 Powered by Gigabyte AORUS301-I17WR32WH i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Home
-600 zł
6299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699.99 zł
Advertisement

Czemu PC drożeją? Kluczowym czynnikiem jest rosnący udział kosztów pamięci w całkowitym koszcie produkcji komputera. Gartner szacuje, że w tym roku wydatki na pamięć wzrosną z 16 do 23% wartości całego zestawu. To zmiana na tyle duża, że producenci przestaną być w stanie subsydiować najtańsze modele niską marżą. Laptopy kosztujące mniej niż 500 dolarów (~2000 złotych) staną się po prostu nieopłacalne.

Wyższe ceny pamięci uderzą również w segment tzw. AI PC, czyli komputerów przystosowanych do lokalnego przetwarzania zadań opartych na sztucznej inteligencji. Tego typu urządzenia wymagają większej ilości pamięci operacyjnej, co czyni je szczególnie wrażliwymi na podwyżki DRAM. Gartner wcześniej zakładał, że komputery AI osiągną 50% udziału w rynku przed końcem dekady - teraz nie jest to już wcale tak pewne.

Problemy nie ograniczą się wyłącznie do komputerów. Prognozuje się, że dostawy smartfonów spadną w tym roku o 8,4%. Najszybciej ma maleć grupa zainteresowana najtańszymi modelami. Nabywcy podstawowych smartfonów będą rezygnować z zakupu nowych urządzeń pięć razy szybciej niż klienci segmentu premium, wybierając sprzęt z rynku wtórnego.

MSI NUC 1M
Image
telepolis
nand RAM SSD DRAM tani komputer z Windows tani komputer do nauki DDR5 nośnik półprzewodnikowy tani komputer do gier Tani laptop
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Gartner, Tom's Hardware, oprac. własne