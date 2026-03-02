Tanie komputery znikną z rynku. I to szybciej niż myślimy

Ceny pamięci DRAM i nośników SSD mają wzrosnąć łącznie aż o 130% do końca 2026 roku. Według najnowszego raportu firmy analitycznej Gartner może to wywrócić rynek komputerów osobistych do góry nogami. W efekcie PC podrożeją średnio o 17% względem poziomów z 2025 roku, a segment najtańszych urządzeń ma całkowicie zniknąć do 2028 roku.

Średni czas użytkowania komputerów ma wzrosnąć o 15 do 20%

Według prognoz już w tym roku globalne dostawy komputerów spadną o 10,4% w porównaniu z 2025 rokiem. Byłby to największy roczny spadek od ponad dekady. Powód jest prosty - zarówno konsumenci, jak i firmy mają wstrzymywać się z wymianą sprzętu, próbując jak najdłużej korzystać z posiadanych już obecnie maszyn.

Czemu PC drożeją? Kluczowym czynnikiem jest rosnący udział kosztów pamięci w całkowitym koszcie produkcji komputera. Gartner szacuje, że w tym roku wydatki na pamięć wzrosną z 16 do 23% wartości całego zestawu. To zmiana na tyle duża, że producenci przestaną być w stanie subsydiować najtańsze modele niską marżą. Laptopy kosztujące mniej niż 500 dolarów (~2000 złotych) staną się po prostu nieopłacalne.

Wyższe ceny pamięci uderzą również w segment tzw. AI PC, czyli komputerów przystosowanych do lokalnego przetwarzania zadań opartych na sztucznej inteligencji. Tego typu urządzenia wymagają większej ilości pamięci operacyjnej, co czyni je szczególnie wrażliwymi na podwyżki DRAM. Gartner wcześniej zakładał, że komputery AI osiągną 50% udziału w rynku przed końcem dekady - teraz nie jest to już wcale tak pewne.