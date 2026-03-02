Masz NVIDIĘ? Koniecznie zaktualizuj sterowniki, naprawiają ważny błąd

Pod koniec zeszłego tygodnia informowaliśmy Was, że NVIDIA działa ciała ze sterownikami graficznymi dla swoich kart graficznych. Liczba problemów była tak duża, iż oprogramowanie zostało oficjalnie wycofane, a użytkownicy kart GeForce dostali zalecenie instalacji starszej wersji. Na szczęście Zieloni szybko zbadali sprawę i wydali niezbędne poprawki.

To koniec z przegrzewaniem, głośną pracą i artefaktami

Nowa wersja ma oznaczenie GeForce Game Ready 595.71 WHQL i dostępna jest zarówno dla posiadaczy Windows 10, jak i Windows 11. Obejmuje ona wcześniejsze optymalizacje dla gier jak "Resident Evil Requiem" czy "Marathon", w tym wsparcie technologii NVIDIA DLSS 4 i Reflex.

Co ważniejsze, rozwiązano problemy z pracą wentylatorów. W efekcie nie ma już mowy o najczęściej zgłaszanym przegrzewaniu i/lub głośnej pracy. Dodatkowo wyeliminowano artefakty i inne błędy obrazu oraz crashe w takich tytułach jak "Total War: Three Kingdoms", "Final Fantasy XII: The Zodiac Age", "Call of Duty: Moder Warfare" "Quantum Break" i "The Ascent".