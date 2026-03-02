Masz NVIDIĘ? Koniecznie zaktualizuj sterowniki, naprawiają ważny błąd
To już nie zwykły hot fix, a pełne i certyfikowane wydanie. Oprócz optymalizacji w grach mówimy też o znacznie ważniejszych zmianach.
Pod koniec zeszłego tygodnia informowaliśmy Was, że NVIDIA działa ciała ze sterownikami graficznymi dla swoich kart graficznych. Liczba problemów była tak duża, iż oprogramowanie zostało oficjalnie wycofane, a użytkownicy kart GeForce dostali zalecenie instalacji starszej wersji. Na szczęście Zieloni szybko zbadali sprawę i wydali niezbędne poprawki.
To koniec z przegrzewaniem, głośną pracą i artefaktami
Nowa wersja ma oznaczenie GeForce Game Ready 595.71 WHQL i dostępna jest zarówno dla posiadaczy Windows 10, jak i Windows 11. Obejmuje ona wcześniejsze optymalizacje dla gier jak "Resident Evil Requiem" czy "Marathon", w tym wsparcie technologii NVIDIA DLSS 4 i Reflex.
Co ważniejsze, rozwiązano problemy z pracą wentylatorów. W efekcie nie ma już mowy o najczęściej zgłaszanym przegrzewaniu i/lub głośnej pracy. Dodatkowo wyeliminowano artefakty i inne błędy obrazu oraz crashe w takich tytułach jak "Total War: Three Kingdoms", "Final Fantasy XII: The Zodiac Age", "Call of Duty: Moder Warfare" "Quantum Break" i "The Ascent".
Oprogramowanie można już pobrać z oficjalnej strony producenta (KLIK!) lub w obrębie NVIDIA APP, plik ma wagę 912,95 MB. Wspierane są wszystkie serie od GeForce GTX 16 do GeForce RTX 5000 w wersji desktop i laptop.