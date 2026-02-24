NVIDIA wierzy w Linuksa. Wydajność w grach wzrośnie

NVIDIA wzmacnia zespół odpowiedzialny za sterowniki graficzne dla Linuksa. Najnowsze ogłoszenia o pracę, które zostały zauważone przez społeczność /linux_gaming na Reddicie, sugerują, że producent GeForce’ów coraz poważniej podchodzi do wydajności gier działających przez Protona.

Dalsza część tekstu pod wideo

Linux przestaje być niszą traktowaną jako ciekawostka dla entuzjastów

Jedna z ofert dotyczy stanowiska "Senior System Software Engineer, Vulkan Performance". Kandydat ma zajmować się diagnozowaniem wąskich gardeł wydajnościowych zarówno po stronie GPU, jak i CPU w grach korzystających z Vulkana. W zakres obowiązków wchodzi nie tylko analiza problemów, ale także wprowadzanie zmian w sterownikach, które mają poprawić wydajność, efektywność energetyczną oraz opóźnienia.

Drugie ogłoszenie jest bardziej ogólne, ale równie wymowne. Poszukiwany jest "Linux GPU Senior System Software Engineer", który będzie pracował nad rozwojem linuksowego stosu graficznego, w tym nad Vulkan i OpenGL. Firma podkreśla konieczność prowadzenia zaawansowanego debugowania na poziomie całego systemu, co oznacza analizę zależności między silnikiem gry, sterownikiem graficznym, a sprzętem.