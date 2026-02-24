Huawei Band 11 i 11 Pro już są. Jasny AMOLED, 14 dni na baterii i GPS

Nowe opaski są już widoczne w pełnej krasie na regionalnych stronach Huawei czy w pierwszych sklepach online, wkrótce powinny trafić też do Europy. Ich możliwości deklasują wiele tradycyjnych, dużych smartwatchy.

Sześć wersji kolorystycznych

Huawei Band 11 i 11 Pro są niemal identyczne, ale różnią się wykończeniem. Band 11 występuje w aż sześciu wersjach kolorystycznych i materiałowych: beżowej, zielonej i białej z aluminiową kopertą, fioletowej z obudową z polimeru oraz czarnej dostępnej zarówno z aluminium, jak i z polimerem. Opaska w tej wersji waży do 17 g. Huawei Band 11 Pro ma zawsze aluminiową kopertę w kolorze czarnym, białym lub zielonym, waży 18 g. Wersja Pro wyróżnia się też wykończeniem CNC oraz opcjonalnym, dwutonowym paskiem nylonowym w kolorze zielonym. Opaski oferują wodoszczelność 5 ATM, dzięki czemu nadają się także do pływania i lekkich aktywności wodnych.

Obie nowości wyposażone są w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,62 cala i rozdzielczości 286 x 482 piksele. W Huawei Band 11 ekran osiąga szczytową jasność 1500 nitów, natomiast w Huawei Band 11 Pro jest to aż 2000 nitów.

Nowe opaski mają solidny zestaw funkcji zdrowotnych. Na pokładzie znajduje się 9‑osiowy sensor IMU, optyczny czujnik tętna oraz czujnik natężenia światła. Huawei Band 11 i 11 Pro oferują monitorowanie snu, pomiar SpO2, analizę emocji, inteligentny kalendarz cyklu menstruacyjnego oraz analizę zmienności rytmu zatokowego (HRV), ostrzeżenia o migotaniu przedsionków i analizę arytmii.

Użytkownik ma do dyspozycji około 100 trybów treningowych, w tym jogę, trening siłowy czy skakanie na skakance, a także specjalny tryb przeznaczony dla osób poruszających się na wózku.

Najważniejszą różnicą między wersjami jest obecność wbudowanego odbiornika GNSS w Huawei Band 11 Pro, który pozwala rejestrować dystans, trasę i prędkość bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. W obu modelach znalazł się moduł Bluetooth 6.0.

Oprócz rozbudowanych funkcji zdrowotnych i sportowych Huawei Band 11 i 11 Pro oferują szereg rozwiązań znanych ze smartwatchy. Użytkownik może odbierać powiadomienia, sprawdzać połączenia, sterować zdalnie aparatem w smartfonie, a także korzystać z zestawu podstawowych narzędzi.

Za zasilanie odpowiada akumulator 300 mAh. Producent podaje, że przy lekkim użytkowaniu opaski mogą działać do 14 dni. Gdy są mocniej eksploatowane – około 8 dni.

