OnePlus tnie ceny zegarków i dorzuca za darmo słuchawki OnePlus Buds 4

OnePlus Watch 3 miał swoją premierę rok temu, ale w niczym to nie umniejsza jego zalet – to wciąż jeden z lepszych smart zegarków z systemem Wear OS, dostępnych na rynku. Wyróżnia się ładnym ekranem, solidną kopertą, dwuprocesorową architekturą i świetnym czasem pracy.

W dniu debiutu standardowa cena tego modelu została ustalona na 1499 zł, obecnie w wielu sklepach zegarek kosztuje około 1200 zł, jednak najlepszą okazją jest nowa promocja na głównej stronie producenta – oneplus.com.

Korzystając z niej, można kupić OnePlus Watch 3 za 229 euro, czyli niecałe 970 zł. Jak za tak udany model, to niezła gratka. Na tym jednak nie koniec. Jak to u OnePlusa bywa, decydując się na zakup, można wybrać dwa dodatki w prezencie – na przykład słuchawki OnePlus Buds 4, całkiem za darmo. Do wyboru są też ładowarka do zegarka oraz specjalny kabelek, którym można ładować i smartfon, i zegarek na raz.

Z promocji można skorzystać na stronie OnePlus.com – kto bierze pod uwagę taki zakup, nie powinien zwlekać, bo promocja lub wybór bonusów mogą się skończyć i wyczerpać.

W promocji znalazł się też nowszy model OnePlus Watch 3 43 mm, który debiutował w lipcu 2025 w cenie 1199 zł. Teraz go można kupić u producenta za 219 euro, czyli około 920 zł. Wśród bonusów znajdziemy dodatkowe paski lub ładowarkę.