OnePlus ma nowy smart zegarek. Już jest w sprzedaży

Nowy zegarek wyposażono w 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i jasności do 1000 nitów , co powinno zapewnić czytelność w każdych warunkach. Koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej, a całość waży zaledwie 37,8 g (bez paska). Dzięki klasie odporności IP68 i wodoszczelności 5ATM OnePlus Watch 3 43 mm sprawdzi się nawet podczas pływania, oferując pełne wsparcie dla śledzenia aktywności w wodzie.

OnePlus Watch 3 43 mm działa pod kontrolą systemu Wear OS 5 , co zapewnia dostęp do tysięcy aplikacji z Google Play, płatności zbliżeniowych przez Portfel Google . Nie zabrakło funkcji takich jak sterowanie muzyką, nawigacja czy powiadomienia bezpośrednio z nadgarstka. OnePlus obiecuje też, że już wkrótce w zegarku pojawi się także potężny asystent AI Google – Gemini.

Zegarek napędzany jest przez dobrze znany już procesor Snapdragon W5 Gen 1, wspierany przez dodatkową jednostkę BES2800BP, która obsługuje mniej obciążające zadania, co przekłada się na dłuższy czas pracy. Niestety, mniejsza koperta oznacza też akumulator o pojemności zredukowanej z 631 mAh do 354 mAh. Mimo tego producent obiecuje do 60 godzin (2,5 dnia) w trybie smart oraz nawet do 7 dni w trybie oszczędzania energii. Dzięki technologii Watch VOOC Flash Charging już 10 minut ładowania wystarczy na cały dzień użytkowania.