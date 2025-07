Chińscy hakerzy znowu atakują. Cel był do przewidzenia

Liczba ataków hakerskich nasiliła w reakcji na działania USA

Oprócz przedsiębiorstw z sektora półprzewodników, celem ataków stały się również tajwańskie instytucje finansowe. Hakerzy rozsyłają do nich e-maile udające zaproszenia do współpracy, zawierające ukryte złośliwe oprogramowanie. Chociaż do tej pory nie ujawniono żadnych przypadków wycieku danych, eksperci ostrzegają, że cyberprzestępcy wyraźnie dążą do penetracji systemów i kradzieży technologii.