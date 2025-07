Taki telefon to bezczelna manipulacja. 35-latka straciła pieniądze

35-latka została zmanipulowana przez oszusta, podającego się za pracownika banku. Rozmówczyni przekonała kobietę, aby ta przelała pieniądze na wskazane konto, a ponieważ było ich za mało, to jeszcze przekonała do wzięcia kredytów. I to wszystko okazało się na tyle skuteczne, że kobieta straciła łącznie 64 tysiące złotych.