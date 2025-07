OnePlus Nord 5 już jest. To murowany hit

OnePlus Nord 5 to nowy smartfon klasy średniej, któremu nie brakuje funkcji znanych z flagowców. W nowej generacji Norda producent całkowicie przeprojektował konstrukcję obudowy i zamiast metalowego tyłu z poprzednika otrzymujemy tym razem jednolity panel ze szronionego szkła . Zmienił się też układ aparatów – teraz mieszczą się na podłużnej wyspie. Nowym elementem jest też wielofunkcyjny klawisz Plus key , zastępujący suwak Alert slider.

Nowość OnePlusa ma 8,1 mm grubości, a jej waga wynosi 211 g. Telefon ma duży i co ważne całkiem plaski, 10-bitowy ekran Swift AMOLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1.5K (2800 x 1272) i gęstości 450 ppi. Wyświetlacz Norda 5 obsługuje odświeżanie do 144 Hz, a maksymalna jasność sięga 1800 nitów, co gwarantuje dobrą widoczność nawet w pełnym słońcu. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.