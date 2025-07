OnePlus Buds 4: najlepsze słuchawki OnePlus wchodzą do Polski

OnePlus Buds 4 wchodzą dziś do sprzedaży w Polsce w rekomendowanej cenie 449 zł . Choć nie jest to bardzo mała kwota, fani marki na pewno się skuszą, bo słuchawki mają kilka mocnych atutów i są w stanie przewyższyć możliwościami topowy i znacznie droższy model poprzedniej generacji, OnePlus Buds Pro 3.

Atutem OnePlus Buds 4 jest zaawansowany system adaptacyjnej aktywnej redukcji hałasu(ANC). Nowe słuchawki wyciszą hałas do poziomu 55 dB, w szerokim zakresie częstotliwości – do 5500 Hz. Tryb adaptacyjny działa w czasie rzeczywistym i dzięki wsparciu AI wykonuje nawet 800 przeliczeń na sekundę, samodzielnie dopasowując poziom ANC do aktualnych warunków, bez potrzeby zmiany ustawień. Słuchawki wyposażone są w trzy mikrofony – dwa zewnętrzne odpowiadające za redukcję hałasu i jeden wewnętrzny, który służy do rozmów.