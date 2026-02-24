Nowa nazwa, ten sam pierścień. Xiaomi i Leica zaskakują przed premierą

Kilka dni temu firma Xiaomi potwierdziła zbliżająca się globalną premierę flagowego smartfonu Xiaomi 17 Ultra – nastąpi to 28 lutego w Barcelonie, tuż przed startem tarów MWC. Wiadomo, że zobaczymy też podstawowy model Xiaomi 17, do tego serię tabletów Xiaomi Pad 8, zegarek Xiaomi Watch 5, zagadką pozostawała jednak specjalna, jeszcze bardziej fotograficzna wersja Xiaomi 17 Ultra Leica Edition – nie było jasna, czy wyjdzie z Chin.

Teraz już wiadomo, że wyjdzie, ale jest jedno „ale”. Jak się okazuje, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition trafi na rynki międzynarodowe pod inną nazwą. Zamiast Leica Edition globalnie zobaczymy model Leica Leitzphone powered by Xiaomi.

Nowej nazwy nie należy mylić z japońskimi Leitz Phone’ami, które Leica wprowadzała na rynek we współpracy z Sharpem i oferowała lokalnie (kolejne generacje trafiały wyłącznie do Japonii). Pierwszym takim urządzeniem był Leitz Phone 1 z 2021 roku, sprzedawany w Japonii na wyłączność u operatora SoftBank.

Fakt istnienia modelu o nazwie Leica Leitzphone powered by Xiaomi potwierdzają zdjęcia na żywo, opublikowanych w serwisie X. Z fotek wynika, że telefon zachowa charakterystyczny styl przypominający aparat, ale z drobnymi zmianami względem chińskiego wariantu: czarna wersja ma mieć jednolite plecki zamiast dwukolorowego wykończenia, a logo Leica w rogu oraz oznaczenia w obrębie wyspy aparatów są obrócone o 90 stopni.

Największą atrakcją wciąż pozostaje mechaniczny, obrotowy pierścień wokół modułu aparatów. Ma on działać podobnie jak w edycji chińskiej, pozwalając na szybkie sterowanie parametrami zdjęć (np. skokową zmianę ogniskowej, zoomu, korektę ekspozycji czy balansu bieli bez wchodzenia w menu).

Seria Xiaomi 17 zmierza do Polski

Polski oddział Xiaomi już teraz podgrzewa atmosferę przed premierą serii Xiaomi 17 w naszym kraju, zapowiadając start rezerwacji i pakiet benefitów. Pełne szczegóły poznamy 28 lutego, ale marka zdradza, że w ramach akcji rezerwacyjnej klienci mają dostać kupony i dodatki powiązane ze sklepem mi.com.

Zapowiedziane korzyści obejmują rezerwację z trzema kuponami – kupon na specjalną wersję Xiaomi 17 Ultra na mi.com z darmowymi akcesoriami, kupon 5% zniżki na specjalną wersję Xiaomi 17 na mi.com oraz kupon na specjalną wersję serii Xiaomi Pad 8 na mi.com z darmowym smart penem.

Decydując się na zakup smartfou z serii Xiaomi 17, można też zgarnąć punkty Mi Points, a także 4 miesiące Spotify Premium, 3 miesiące Google AI Pro oraz 3 miesiące YouTube Premium. Xiaomi obiecuje także jedną bezpłatną wymianę ekranu w ciągu 6 miesięcy