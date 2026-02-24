Zniknął Ci kursor myszy? Popularna aplikacja Microsoftu generuje problem

Mianowicie podczas korzystania z aplikacji Outlook w systemach Windows znika im kursor myszy. Tym samym zrobienie czegokolwiek w ramach klienta pocztowego staje się niemalże niemożliwe. Warto tu podkreślić, że problem ten nie występuje u wszystkich. Jednak coraz więcej osób go zgłasza.

Znikający kursor w Outlooku

Microsoft przyznał, że problem występuje i to nie tylko w Outlooku. Otóż okazuje się, że ma on także miejsce w OneNote, oraz innych programach pakietu Office 365, jednak w znacznie mniejszym stopniu. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Podczas korzystania z klasycznej wersji Outlooka może się okazać, że wskaźnik myszy znika po najechaniu na interfejs Outlooka. Mimo że wskaźnik myszy nie jest widoczny, wiadomość e-mail na liście wiadomości zmieni kolor po najechaniu na nią kursorem. Ten problem był również zgłaszany w mniejszym stopniu w programie OneNote i innych aplikacjach pakietu Microsoft 365.