Zniknął Ci kursor myszy? Popularna aplikacja Microsoftu generuje problem
Aplikacja Outlook to jeden z najpopularniejszych klientów e-mail w systemie Windows. I trudno się temu dziwić. Obsługuje on najpopularniejsze usługi poczty elektronicznej, a nie tylko tą od Microsoftu, a przy okazji jest dostępny od razu w systemie. Jednak użytkownicy od pewnego czasu skarżą się na poważny problem.
Mianowicie podczas korzystania z aplikacji Outlook w systemach Windows znika im kursor myszy. Tym samym zrobienie czegokolwiek w ramach klienta pocztowego staje się niemalże niemożliwe. Warto tu podkreślić, że problem ten nie występuje u wszystkich. Jednak coraz więcej osób go zgłasza.
Znikający kursor w Outlooku
Microsoft przyznał, że problem występuje i to nie tylko w Outlooku. Otóż okazuje się, że ma on także miejsce w OneNote, oraz innych programach pakietu Office 365, jednak w znacznie mniejszym stopniu. Jak możemy przeczytać w komunikacie:
Podczas korzystania z klasycznej wersji Outlooka może się okazać, że wskaźnik myszy znika po najechaniu na interfejs Outlooka. Mimo że wskaźnik myszy nie jest widoczny, wiadomość e-mail na liście wiadomości zmieni kolor po najechaniu na nią kursorem. Ten problem był również zgłaszany w mniejszym stopniu w programie OneNote i innych aplikacjach pakietu Microsoft 365.
Microsoft obecnie bada problem i pracuje nad jego rozwiązaniem. Dodatkowo firma podała trzy sposoby, które dają szanse na przywrócenie kursora. Pierwszą jest kliknięcie wiadomości e-mail w momencie, w którym ten zniknie. Kolejną opcją jest przejście do programu PowerPoint, kliknięcie pola edycji i powrót do Outlooka. To również powinno przywrócić w nim kursor. Ostatnią opcją, kiedy dwie powyższe nie pomogą, jest restart komputera. Niestety, gigant nie podał harmonogramu rozwiązania problemu.