Sprzęt

Baterie w Galaxy S26? Wszystko już wiemy

Już jutro, 25 lutego, zadebiutują nowe flagowe smartfony Samsunga. Do sieci trafiły właśnie oficjalne unijne etykiety energetyczne potwierdzające parametry akumulatorów zasilających te urządzenia.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:59
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Baterie w Galaxy S26? Wszystko już wiemy

Większe ogniwo w najtańszym wariancie

Podstawowy Samsung Galaxy S26 otrzymał akumulator o pojemności znamionowej 4175 mAh. W oficjalnych materiałach Samsung będzie deklarował wartość 4300 mAh. Jest to jedyne urządzenie w nowej ofercie z większą baterią niż u poprzednika. Telefon ma działać do 51 godzin na jednym ładowaniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Większe wersje smartfonów oferują jeszcze lepsze wyniki czasu pracy. Samsung Galaxy S26+ ma ogniwo o pojemności 4755 mAh, co odpowiada wartości typowej 4900 mAh. Najdroższy model Galaxy S26 Ultra ma baterię 4855 mAh (5000 mAh). Oba urządzenia powinny pracować bez ładowarki do 55 godzin.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Tytanowy Czarny Plus SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Tytanowy Czarny Plus SM-S938
0 zł
5383.26 zł - najniższa cena
Kup teraz 5383.26 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938 EU
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938 EU
0 zł
4389.66 zł - najniższa cena
Kup teraz 4389.66 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB EU 6.9" 120Hz Szary SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB EU 6.9" 120Hz Szary SM-S938
0 zł
4398.34 zł - najniższa cena
Kup teraz 4398.34 zł
Advertisement

Wysoka trwałość i odporność na upadki

Wszystkie nowe modele zachowają 80% sprawności po 1200 pełnych cyklach ładowania. Smartfony przeszły pomyślnie testy wytrzymałościowe i uzyskały najwyższą ocenę A w badaniu odporności na upadki. Obudowy są w wodoodporne i pyłoszczelne zgodnie z normą IP68.

Baterie w Galaxy S26? Wszystko już wiemy

Słabiej wypada łatwość naprawy nowych urządzeń. Samsungi otrzymały w tej kategorii ocenę C.

Premiera tuż tuż

Oficjalna prezentacja całej serii odbędzie się 25 lutego 2026 roku w San Francisco. Relacja z wydarzenia będzie relacjonowana na cały świat. Start o godzinie 19:00 polskiego czasu.

Zobacz: Samsung Galaxy S26 Ultra już w sieci. Tuż przed premierą

Samsung Galaxy S25 w Media Expert
Samsung Galaxy S25 FE w Media Expert
Samsung Galaxy S25 Ultra w Media Expert
Image
telepolis
samsung nowy smartfon samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra specyfikacja Samsung Galaxy S26 specyfikacja samsung galaxy s26 bateria Samsung Galaxy S26+ samsung galaxy s26+ specyfikacja
Zródła zdjęć: Sahil Karoul / YouTube, YTECHB
Źródła tekstu: YTECHB