Baterie w Galaxy S26? Wszystko już wiemy
Już jutro, 25 lutego, zadebiutują nowe flagowe smartfony Samsunga. Do sieci trafiły właśnie oficjalne unijne etykiety energetyczne potwierdzające parametry akumulatorów zasilających te urządzenia.
Większe ogniwo w najtańszym wariancie
Podstawowy Samsung Galaxy S26 otrzymał akumulator o pojemności znamionowej 4175 mAh. W oficjalnych materiałach Samsung będzie deklarował wartość 4300 mAh. Jest to jedyne urządzenie w nowej ofercie z większą baterią niż u poprzednika. Telefon ma działać do 51 godzin na jednym ładowaniu.
Większe wersje smartfonów oferują jeszcze lepsze wyniki czasu pracy. Samsung Galaxy S26+ ma ogniwo o pojemności 4755 mAh, co odpowiada wartości typowej 4900 mAh. Najdroższy model Galaxy S26 Ultra ma baterię 4855 mAh (5000 mAh). Oba urządzenia powinny pracować bez ładowarki do 55 godzin.
Wysoka trwałość i odporność na upadki
Wszystkie nowe modele zachowają 80% sprawności po 1200 pełnych cyklach ładowania. Smartfony przeszły pomyślnie testy wytrzymałościowe i uzyskały najwyższą ocenę A w badaniu odporności na upadki. Obudowy są w wodoodporne i pyłoszczelne zgodnie z normą IP68.
Słabiej wypada łatwość naprawy nowych urządzeń. Samsungi otrzymały w tej kategorii ocenę C.
Premiera tuż tuż
Oficjalna prezentacja całej serii odbędzie się 25 lutego 2026 roku w San Francisco. Relacja z wydarzenia będzie relacjonowana na cały świat. Start o godzinie 19:00 polskiego czasu.