Intel chce mocno namieszać. To będzie koniec hybrydowej budowy

Nowa oferta pracy opublikowana przez Intela może być czymś znacznie więcej niż zwykłą rekrutacją. W ogłoszeniu pojawia się bowiem "Zespół Unified Core", co sugeruje, że producent rozważa zupełnie nowy kierunek w projektowaniu CPU. Chodzi o potencjalne odejście od znanego od kilku lat podziału na rdzenie P i E na rzecz jednej, zunifikowanej architektury.

To całkowita przeciwność tego co wybrano dla serii Panther Lake

Stanowisko przewidziane jest dla starszego inżyniera w Austin (Teksas) i obejmuje prace nad funkcjonalną weryfikacją jeszcze przed etapem produkcji krzemu. Tego typu zadania realizowane są zwykle na bardzo wczesnym etapie projektu, zanim jakikolwiek produkt zostanie oficjalnie zapowiedziany. Sam fakt prowadzenia rekrutacji nie oznacza więc rychłej premiery nowej generacji procesorów, ale wyraźnie wskazuje, że wewnątrz firmy trwają prace koncepcyjne nad nową filozofią projektową.

Od czasu debiutu Intel Alder Lake wszystkie procesory od Niebieskich stosują budowę hybrydową. W praktyce oznacza to połączenie mocnych rdzeni Performance z mniejszymi rdzeniami Efficient, a całość wspierana jest przez mechanizmy zarządzania. Rozwiązanie to miało pozwolić na lepsze wykorzystanie energii i bardziej elastyczne przydzielanie zadań.

Takie podejście zaczerpnięte zostało ze smartfonów, gdzie balans między wydajnością a czasem pracy na baterii ma kluczowe znaczenie. W ostatnich latach model ten trafił jednak także do laptopów i komputerów stacjonarnych, z różnym odbiorem ze strony użytkowników.