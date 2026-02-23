BNP Paribas właśnie poinformował klientów. Zacznie się już za 2 dni
Tym razem wcale nie chodzi o weekend i utrudnienia. BNP Paribas właśnie poinformował w swoim komunikacie na stronie, że planowana przerwa nastąpi już w najbliższą środę, 25 lutego 2025 roku. Warto zanotować datę i nie planować żadnych poważniejszych transakcji we wskazanym czasie.
BNP Paribas - przerwa 25 lutego 2026
Utrudnienia w funkcjonowaniu usług bankowych zazwyczaj oczekiwane są w weekend, ale nie tym razem. BNP Paribas na swojej oficjalnej stronie poinformował, że klienci powinni spodziewać się trudności już za dwa dni, czyli we środę. Bank wydał stosowny komunikat, zapowiadający planowaną przerwę techniczną dla serwisu www.bnpparibas.pl. Poinformował, że utrudnienia zaczną się już o 22:00 we środę, 25 lutego 2026 roku i potrwają ok. trzech godzin.
Informujemy, że 25.02.2026 od godziny 22:00 do godziny 1:00. 26.02.2026, serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na planowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia.
Przerwa w BNP Paribas - co nie będzie działało?
Bank uprzedza swoich klientów, że w czasie planowanej przerwy nie będzie możliwy dostęp do systemów transakcyjnych banku. W czasie przeprowadzanych prac będą prezentowane numery infolinii oraz do zastrzegania kart. Pojawią się one na stronie i w razie potrzeby, każdy będzie mógł z nich szybko i sprawnie skorzystać.
Bank przeprasza za niedogodności i utrudnienia, choć jednocześnie przekonuje, że tego typu przerwy są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji oraz środków zgromadzonych na koncie.
Co nowego w banku Paribas?
Bank BNP Paribas nieustannie dba o rozwój swoich placówek i robi wszystko, aby ułatwić życie swoim klientom. Tym razem dogadał się z InPostem. To pierwszy taki projekt w Polsce, który łączy bankowość z codzienną logistyką. W placówkach banku staną popularne Paczkomaty.