BNP Paribas właśnie poinformował klientów. Zacznie się już za 2 dni

BNP Paribas - przerwa 25 lutego 2026

Utrudnienia w funkcjonowaniu usług bankowych zazwyczaj oczekiwane są w weekend, ale nie tym razem. BNP Paribas na swojej oficjalnej stronie poinformował, że klienci powinni spodziewać się trudności już za dwa dni, czyli we środę. Bank wydał stosowny komunikat, zapowiadający planowaną przerwę techniczną dla serwisu www.bnpparibas.pl. Poinformował, że utrudnienia zaczną się już o 22:00 we środę, 25 lutego 2026 roku i potrwają ok. trzech godzin.

Informujemy, że 25.02.2026 od godziny 22:00 do godziny 1:00. 26.02.2026, serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na planowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia. czytamy na stronie banku BNP Paribas.

Przerwa w BNP Paribas - co nie będzie działało?

Bank uprzedza swoich klientów, że w czasie planowanej przerwy nie będzie możliwy dostęp do systemów transakcyjnych banku. W czasie przeprowadzanych prac będą prezentowane numery infolinii oraz do zastrzegania kart. Pojawią się one na stronie i w razie potrzeby, każdy będzie mógł z nich szybko i sprawnie skorzystać.

Bank przeprasza za niedogodności i utrudnienia, choć jednocześnie przekonuje, że tego typu przerwy są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji oraz środków zgromadzonych na koncie.

Co nowego w banku Paribas?