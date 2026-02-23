Korzystałeś? To ta zmiana na Androidzie ci się nie spodoba

Jak sprawdzasz pogodę na swoim telefonie z Androidem? Prawdopodobnie klikasz ikonę słońca czy chmury (w zależności od aktualnych warunków), która znajduje się przy widżecie zegarka. Właśnie tutaj Google postanowił wprowadzić zmianę.

Nowa pogoda na Androidzie

Kliknięcie skrótu pogody na ekranie głównym telefonu z Androidem prowadziło do wyświetlenia pełnoekranowego widoku z bardziej szczegółowymi informacja na temat warunków atmosferycznych. Co ciekawe, nie była to osobna aplikacja. Pogoda była wyświetlana w ramach specjalnie przygotowanego widoku głównej aplikacji Google.

Nie zmienia to faktu, że to po prostu działało. W ten sposób mogliśmy w szybki sposób sprawdzić szczegółową pogodę na najbliższe dni, a nawet w innych miastach. Pomimo tego Google postanowił wprowadzić zmianę, która wielu się nie spodoba.

Od teraz kliknięcie skrótu przenosi do wyników wyszukiwania. Znajduje się na nich karta z prognozą pogody, który zawiera aktualne warunki atmosferyczne, pogodę na najbliższe dni i wiele innych przydatnych informacji.

stary widok (po lewej) vs nowy widok (po prawej)

Problemem jest to, że oprócz tego Google serwuje nam też podsumowanie AI i dodatkowo inne rzeczy, w tym linki do zewnętrznych stron czy pasek wyszukiwania. Poprzednie rozwiązanie wydawało się po prostu lepsze i bardziej przejrzyste.