Samsung robi rewolucję w Galaxy AI. Nowy asystent trafi do smartfonów

System wielu asystentów

Samsung oficjalnie ogłosił rozbudowę funkcji Galaxy AI. Producent stawia na środowisko wieloagentowe. Oznacza to integrację różnych modeli sztucznej inteligencji w jednym urządzeniu.

Z wewnętrznych danych firmy wynika rosnące zapotrzebowanie na takie rozwiązania. Prawie 80% badanych osób używa co najmniej dwóch różnych asystentów AI. Nowa strategia południowokoreańskiego producenta jest bezpośrednią odpowiedzią na te preferencje.

Perplexity na flagowych urządzeniach

Najważniejszą nowością jest wdrożenie usługi Perplexity, o czym już wcześniej pisaliśmy na łamach TELEPOLIS.PL. Ma ona działać jako asystent na nadchodzących flagowcach Galaxy. Oprogramowanie odpowie na komendę głosową "Hey Plex". Użytkownicy włączą je także przez długie naciśnięcie bocznego przycisku obudowy.

Sztuczna inteligencja w urządzeniach Samsunga działa na poziomie całego systemu. Perplexity również zintegruje się z domyślnymi aplikacjami. Lista obejmuje między innymi Notatki, Zegar, Galerię oraz Kalendarz. Asystent obsłuży też wybrane programy zewnętrzne.

Tak ma być łatwiej dla użytkownika

Takie rozwiązanie ma ograniczyć konieczność przełączania się między wieloma oknami. Oprogramowanie działa w tle i analizuje aktualne czynności użytkownika. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że wkrótce podadzą więcej informacji o obsługiwanych modelach telefonów.