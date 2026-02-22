Aplikacje

Samsung robi rewolucję w Galaxy AI. Nowy asystent trafi do smartfonów

Samsung rozwija swoją platformę sztucznej inteligencji. Użytkownicy smartfonów Galaxy zyskają wkrótce dostęp do nowych narzędzi. Zmiany mają ułatwić wykonywanie codziennych zadań.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:48
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung robi rewolucję w Galaxy AI. Nowy asystent trafi do smartfonów

System wielu asystentów

Samsung oficjalnie ogłosił rozbudowę funkcji Galaxy AI. Producent stawia na środowisko wieloagentowe. Oznacza to integrację różnych modeli sztucznej inteligencji w jednym urządzeniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z wewnętrznych danych firmy wynika rosnące zapotrzebowanie na takie rozwiązania. Prawie 80% badanych osób używa co najmniej dwóch różnych asystentów AI. Nowa strategia południowokoreańskiego producenta jest bezpośrednią odpowiedzią na te preferencje.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szpula z żyłką BOSCH F016800570
Szpula z żyłką BOSCH F016800570
0 zł
42.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 42.99 zł
Monohydrat kreatyny OLIMP Rocky Athletes Jabłkowy (200g)
Monohydrat kreatyny OLIMP Rocky Athletes Jabłkowy (200g)
0 zł
24.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 24.99 zł
Kubek łazienkowy JOTTA Scandic 50737 Czarny
Kubek łazienkowy JOTTA Scandic 50737 Czarny
0 zł
27.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 27.9 zł
Advertisement

Perplexity na flagowych urządzeniach

Najważniejszą nowością jest wdrożenie usługi Perplexity, o czym już wcześniej pisaliśmy na łamach TELEPOLIS.PL. Ma ona działać jako asystent na nadchodzących flagowcach Galaxy. Oprogramowanie odpowie na komendę głosową "Hey Plex". Użytkownicy włączą je także przez długie naciśnięcie bocznego przycisku obudowy.

Samsung robi rewolucję w Galaxy AI. Nowy asystent trafi do smartfonów

Sztuczna inteligencja w urządzeniach Samsunga działa na poziomie całego systemu. Perplexity również zintegruje się z domyślnymi aplikacjami. Lista obejmuje między innymi Notatki, Zegar, Galerię oraz Kalendarz. Asystent obsłuży też wybrane programy zewnętrzne.

Tak ma być łatwiej dla użytkownika

Takie rozwiązanie ma ograniczyć konieczność przełączania się między wieloma oknami. Oprogramowanie działa w tle i analizuje aktualne czynności użytkownika. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że wkrótce podadzą więcej informacji o obsługiwanych modelach telefonów.

Skupiamy się na budowie otwartego i zintegrowanego ekosystemu sztucznej inteligencji. Zapewnia on użytkownikom większy wybór, elastyczność i kontrolę. Ułatwia to szybkie wykonywanie skomplikowanych zadań. Galaxy AI pełni rolę koordynatora. Łączy różne formy sztucznej inteligencji w jedną, spójną całość.

powiedział Won-Joon Choi, prezes, dyrektor operacyjny i szef działu R&D Mobile eXperience w Samsung Electronics.

Zobacz: Nowy Bixby trafia na telefony Polaków. Wciąż ma jeden brak

Samsung Galaxy S25 Ultra w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy Z Fold7 w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy Z Flip7 w RTV Euro AGD
Image
telepolis
asystent głosowy samsung sztuczna inteligencja Galaxy AI asystent AI Samsung Galaxy S26 Agent AI perplexity Hej Plex
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung