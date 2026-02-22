Mały, pancerny z LTE i tani. Idealny tablet dla aktywnych w promocji

Pancerne tablety wbrew pozorom mają bardzo duży sens. Zarówno podczas aktywności rekreacyjnej, jak i w pracy. Duży ekran daje naprawdę o wiele większe możliwości obsługi urządzenia. Szczególnie kiedy nosimy rękawice. A odporność na upadki, pył i wodę sprawia, że nawet burza nie jest nam straszna z takim urządzeniem w rękach. Tak się natomiast składa, że BLACKVIEW Active 5 jest dziś w świetnej promocji i może być Wasz za jedyne 649 zł.

Pancerny BLACKVIEW Active 5

Zacznijmy od najważniejszego: od odporności. Wedle deklaracji sklepu tablet ten może pracować w temperaturach od -20°C do +60°C, czyli w warunkach, w których przeciętny człowiek ledwo funkcjonuje. Jest także odporny na działanie pyłu i wody w ramach norm IP68 i IP69K. Wytrzyma więc nie tylko burzę, ale i wpadnięcie do wody, a pył budowlany nie przeniknie do jego środka.

Co więcej, funkcja Glove Mode 2.0 sprawia, że korzystanie z tabletu w rękawicach jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście w nich o wiele łatwiej o wypadnięcie urządzenia z rąk. Producent i o tym pomyślał, projektując tablet tak, że wytrzyma upadek nawet z 1,2 metra. Czy wierzę w te zapewnienia? Właściwie to tak. Sam mam pancerny telefon tej firmy i działa bez zarzutu, mimo że naprawdę dużo przeszedł — wcześniejszy smartfon Samsunga nie podołał tym zadaniom.

BLACKVIEW Active 5 specyfikacja

Tani i wytrzymały, więc pewnie wydajność to duża wada? Właściwie to... niekoniecznie. Owszem, to jest budżetowiec. Jednak o wciąż wystarczających do normalnego działania parametrach. Zacznijmy od ekranu. Jest to 8,68-calowy panel IPS o rozdzielczości 1340 × 800 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast przyzwoity, acz budżetowy układ UNISOC T615, którego wspiera 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, które można poszerzyć dzięki slotowi kart microSD.