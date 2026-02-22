Intel i AMD zmieniają plany. Nowe procesory jednak później

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, z których wynikało, że procesory AMD Zen 6 oraz Intel Nova Lake-S zadebiutują pod koniec 2026 roku. Najnowsze informacje temu przeczą. Na nowe układy poczekamy ciutkę dłużej.

Premiera nowych procesorów AMD i Intela

Najnowsze informacje, przekazane przez uznanych informatorów, sugerują, że nowe procesory AMD oraz Intela jednak nie trafią na sklepowe półki w 2026 roku. Jednak nie ma wielkich powodów do obaw. Zarówno układy Zen 6, jak i Nova Lake-S pojawią się w sprzedaży prawdopodobnie już na początku 2027 roku. Obie serie mają zostać oficjalnie zaprezentowane na styczniowych targach CES 2027.

Skąd taka decyzja obu producentów? Nie mamy co do tego 100-procentowej pewności, ale prawdopodobnie jest ona spowodowana kryzysem na rynku pamięci RAM. Zbyt szybka premiera, gdy żaden użytkownik nie będzie w stanie w sensownej cenie skompletować całego nowego PC-ta, nie ma większego sensu. Być może AMD i Intel liczą, że na początku 2027 roku sytuacja ulegnie chociaż minimalnej poprawie.