AMD zostawia klientów na lodzie. Radźcie sobie sami

AMD najwyraźniej zakończyło wydawanie dedykowanych sterowników graficznych dla procesora Ryzen Z1 Extreme. Oznacza to brak dalszych poprawek optymalizacji dla przenośnych konsol, np. ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go.

AMD porzuca Z1 Extreme

Informacja wyszła na jaw po odpowiedzi wsparcia Lenovo dla użytkownika urządzenia Legion Go. Ten zapytał o kolejne aktualizacje dla konsoli. Producent potwierdził, że AMD „przestało wspierać Z1 Extreme sterownikami”.

Ryzen Z1 Extreme, wprowadzony w 2023 r. jako „wyższa półka” dla gamingowych handheldów, opierał się na sterownikach dostarczanych wyłącznie przez OEM‑ów (Asus, Lenovo), a nie ogólnych z AMD Adrenalin, co już wcześniej budziło frustrację graczy. Użytkownicy ROG Ally i Legion Go od dawna instalowali ręcznie sterowniki dla pokrewnego 7840U, ale brak oficjalnego wsparcia oznacza koniec optymalizacji pod konkretne TDP, profile energetyczne i konfiguracje handheldów.

Społeczność na Reddit i forach AMD jest wściekła, i nie ma co się temu dziwić. Wielu uważa, że po zaledwie 2,5 roku od premiery to „śmierć przedwczesna” dla chipu, który wciąż radzi sobie z nowszymi grami po odpowiednim tuningu. Gracze narzekają, że pozostaną skazani na starsze wersje sterowników z poprawkami błędów, a brak nowych może oznaczać problemy z kompatybilnością w nadchodzących tytułach i Windows Update.