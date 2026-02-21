Fintech

PKO BP z pilnym komunikatem. Zapisz datę 24 lutego

PKO Bank Polski wystosował pilny komunikat do wszystkich swoich klientów. Chodzi o datę 24 lutego.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP z pilnym komunikatem. Zapisz datę 24 lutego

PKO BP opublikował ważny komunikat dla wszystkich klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej IKO. Muszą oni szykować się na chwilowe utrudnienia. Na szczęście nie będą one trwały długo.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP odcina IKO

Bank w najbliższym czasie potrzebuje czasu na przeprowadzenie prac technicznych w aplikacji mobilnej IKO. Te zaplanowane są na wtorek 24 lutego w godzinach od 00:01 do 2:00. Oznacza to, że trudności powinny potrwać około 2 godzin.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
0 zł
489 zł - najniższa cena
Kup teraz 489 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
-10 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 239 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
0 zł
389 zł - najniższa cena
Kup teraz 389 zł
Advertisement

W tym czasie klienci PKO BP, którzy korzystają z aplikacji IKO, mogą mieć do niej ograniczony dostęp. Na szczęście część funkcji nadal będzie działać. Bank zapewnia, że w tym czasie da się wypłacić pieniądze w bankomacie, płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych, a także realizować płatności w sklepach internetowych za pomocą BLIKA.

Jeśli w tym czasie planowaliście jakieś operacje, to lepiej zrobić je wcześniej.

Yubico YubiKey 5C NFC w x-kom
239,00 zł
Yubico YubiKey 5C NFC w Media Expert
Image
telepolis
IKO PKO Bank Polski PKO BP PKO BP przerwa techniczna pko bp prace techniczne PKO BP komunikat
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP