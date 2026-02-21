PKO BP z pilnym komunikatem. Zapisz datę 24 lutego

PKO BP opublikował ważny komunikat dla wszystkich klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej IKO. Muszą oni szykować się na chwilowe utrudnienia. Na szczęście nie będą one trwały długo.

PKO BP odcina IKO

Bank w najbliższym czasie potrzebuje czasu na przeprowadzenie prac technicznych w aplikacji mobilnej IKO. Te zaplanowane są na wtorek 24 lutego w godzinach od 00:01 do 2:00. Oznacza to, że trudności powinny potrwać około 2 godzin.

W tym czasie klienci PKO BP, którzy korzystają z aplikacji IKO, mogą mieć do niej ograniczony dostęp. Na szczęście część funkcji nadal będzie działać. Bank zapewnia, że w tym czasie da się wypłacić pieniądze w bankomacie, płacić za zakupy w sklepach stacjonarnych, a także realizować płatności w sklepach internetowych za pomocą BLIKA.