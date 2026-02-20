AMD Zen 6 opóźnione. Trzeba uzbroić się w sporo cierpliwości

Zaledwie wczoraj poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat AMD Olympic Ridge, czyli procesorów dla komputerów stacjonarnych z segmentu konsumenckiego. Mowa o następnej generacji, która ma korzystać z architektury AMD Zen 6, pasować do obecnych płyt głównych z gniazdem AM5 i prawdopodobnie zostanie nazwana Ryzen 10000.

AMD Zen 6 pojawi się najpierw w serwerowej serii Venice

Niestety, najnowsze wieści z chińskiej części internetu zdradzają, że Czerwoni chcą opóźnić premierę. Początkowe plany zakładały debiut pod koniec 2026 roku, tak by móc nawiązać walkę z Intel Nova Lake. Aktualnie wszystko wskazuje, że nowe CPU pojawią się dopiero w 2027 roku. Warto podkreślić, że mówimy o sprawdzonym źródle informacji.

Powód tej decyzji nie został zdradzony. Należy jednak zakładać, że chodzi o kryzys na rynku PC. Ze względu na szaleństwo na sztuczną inteligencję moduły RAM i nośniki półprzewodnikowe, a także karty graficzne, są bardzo drogie. W efekcie wielu konsumentów odkłada plany dotyczące składania nowego lub modernizacji starego komputera.