Xiaomi 17 Ultra oficjalnie na MWC 2026. Znamy ceny wersji globalnej

W społecznościowych kanałach marki i na stronie producenta pojawiła się zajawka premiery, która odbędzie się pod hasłem „Nowa fala obrazowania” (The new wave of imagery), a grafiki promocyjne nie pozostawiają wątpliwości co do gwiazdy pokazu. Według przecieków do globalnej premiery dołączą też Xiaomi 17 oraz tablety Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

The New Wave of Imagery is arriving.



Mark your calendar 📝 February 28, 2026, 14:00 (GMT+1).



Join us for the launch of Xiaomi 17 Series. pic.twitter.com/EQ2pGQcHsc — Xiaomi (@Xiaomi) February 20, 2026

Podobnie jak wariant z Chin, Xiaomi 17 Ultra w globalnej wersji ma być wyposażony w ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,9 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i szczytowej jasności 3500 nitów, chroniony szkłem Dragon Crystal Glass. Pod maską pracuje układ Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Najmocniejszym akcentem jest oczywiście zestaw aparatów z obiektywami Leica:

50 Mpix (główny) – matryca Light Hunter 1050L w formacie 1 cal, zmienna przysłona obiektywu,

(główny) – matryca Light Hunter 1050L w formacie 1 cal, zmienna przysłona obiektywu, 50 Mpix (ultraszerokokątny) z funkcją makro,

(ultraszerokokątny) z funkcją makro, 200 Mpix (teleskopowy peryskop) – sensor Samsung ISOCELL S5KHPE z ciągłym zoomem optycznym w zakresie 75–100 mm,

(teleskopowy peryskop) – sensor Samsung ISOCELL S5KHPE z ciągłym zoomem optycznym w zakresie 75–100 mm, 50 Mpix (przedni) z nagrywaniem wideo 4K.

Jest jednak pewna różnica – bateria w wersji globalnej ma pojemność 6000 mAh, o 800 mAh mniej niż w modelu chińskim (6800 mAh). W sumie nic nowego, a wynika to z międzynarodowych regulacji dotyczących akumulatorów. Ładowanie przewodowe osiąga moc 90 W, a bezprzewodowe – 50 W. Telefon ma certyfikat odporności IP68/IP69.

Z kolei standardowy model Xiaomi 17 ma ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości 1.5K (120 Hz), ten sam układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 i potrójny zestaw aparatów 50 Mpix z obiektywami Leica. Za czas pracy odpowiada akumulator 6330 mAh z ładowaniem 100 W.

Ile będą kosztować?

Z przecieków wynika, że Xiaomi 17 będzie dostępny w dwóch wariantach: podstawowym z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej w cenie 999 euro (ok. 4200 zł) oraz mocniejszym z 12 GB RAM i 512 GB za 1099 euro (ok. 4620 zł).

Xiaomi 17 Ultra zadebiutuje również w dwóch konfiguracjach: 16 GB RAM z 512 GB pamięci za 1499 euro (ok. 6300 zł) oraz topowy wariant z 16 GB RAM i 1 TB za 1699 euro (ok. 7140 zł).

Co z edycją Leica?

Osobną kwestią pozostaje Xiaomi 17 Ultra Leica Edition – ekskluzywna wersja z mechanicznym pierścieniem zoomu wokół modułu aparatu, dwutonową obudową i filtrami filmowymi Leica w oprogramowaniu. W Chinach kosztuje więcej niż standardowy Ultra, ale na razie nie wiadomo, czy pojawi się na globalnych rynkach – teaser Xiaomi promuje wyłącznie podstawowy wariant.