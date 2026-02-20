Xiaomi 17 Ultra oficjalnie na MWC 2026. Znamy ceny wersji globalnej
Xiaomi potwierdza globalną premierę flagowego Xiaomi 17 Ultra. Wydarzenie odbędzie się 28 lutego w Barcelonie – tuż przed oficjalnym startem targów MWC 2026. Zadebiutują też inne nowości marki, w tym model podstawowy i tablety.
W społecznościowych kanałach marki i na stronie producenta pojawiła się zajawka premiery, która odbędzie się pod hasłem „Nowa fala obrazowania” (The new wave of imagery), a grafiki promocyjne nie pozostawiają wątpliwości co do gwiazdy pokazu. Według przecieków do globalnej premiery dołączą też Xiaomi 17 oraz tablety Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro.
The New Wave of Imagery is arriving.— Xiaomi (@Xiaomi) February 20, 2026
Mark your calendar 📝 February 28, 2026, 14:00 (GMT+1).
Join us for the launch of Xiaomi 17 Series. pic.twitter.com/EQ2pGQcHsc
Podobnie jak wariant z Chin, Xiaomi 17 Ultra w globalnej wersji ma być wyposażony w ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,9 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i szczytowej jasności 3500 nitów, chroniony szkłem Dragon Crystal Glass. Pod maską pracuje układ Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Najmocniejszym akcentem jest oczywiście zestaw aparatów z obiektywami Leica:
- 50 Mpix (główny) – matryca Light Hunter 1050L w formacie 1 cal, zmienna przysłona obiektywu,
- 50 Mpix (ultraszerokokątny) z funkcją makro,
- 200 Mpix (teleskopowy peryskop) – sensor Samsung ISOCELL S5KHPE z ciągłym zoomem optycznym w zakresie 75–100 mm,
- 50 Mpix (przedni) z nagrywaniem wideo 4K.
Jest jednak pewna różnica – bateria w wersji globalnej ma pojemność 6000 mAh, o 800 mAh mniej niż w modelu chińskim (6800 mAh). W sumie nic nowego, a wynika to z międzynarodowych regulacji dotyczących akumulatorów. Ładowanie przewodowe osiąga moc 90 W, a bezprzewodowe – 50 W. Telefon ma certyfikat odporności IP68/IP69.
Z kolei standardowy model Xiaomi 17 ma ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości 1.5K (120 Hz), ten sam układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 i potrójny zestaw aparatów 50 Mpix z obiektywami Leica. Za czas pracy odpowiada akumulator 6330 mAh z ładowaniem 100 W.
Ile będą kosztować?
Z przecieków wynika, że Xiaomi 17 będzie dostępny w dwóch wariantach: podstawowym z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej w cenie 999 euro (ok. 4200 zł) oraz mocniejszym z 12 GB RAM i 512 GB za 1099 euro (ok. 4620 zł).
Xiaomi 17 Ultra zadebiutuje również w dwóch konfiguracjach: 16 GB RAM z 512 GB pamięci za 1499 euro (ok. 6300 zł) oraz topowy wariant z 16 GB RAM i 1 TB za 1699 euro (ok. 7140 zł).
Co z edycją Leica?
Osobną kwestią pozostaje Xiaomi 17 Ultra Leica Edition – ekskluzywna wersja z mechanicznym pierścieniem zoomu wokół modułu aparatu, dwutonową obudową i filtrami filmowymi Leica w oprogramowaniu. W Chinach kosztuje więcej niż standardowy Ultra, ale na razie nie wiadomo, czy pojawi się na globalnych rynkach – teaser Xiaomi promuje wyłącznie podstawowy wariant.
Podczas premiery Xiaomi pokaże globalnie także swoje dwa tablety – Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro.