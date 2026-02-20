Sprzęt

Wyciekły ceny Galaxy Buds4. Tyle zapłacisz za nowe modele

Samsung przygotowuje się do premiery nowych słuchawek bezprzewodowych. W sieci pojawiły się dane o kosztach zakupu modeli Galaxy Buds4 i wersji Pro. Urządzenia zadebiutują na rynku wraz z nowymi smartfonami.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:05
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wyciekły ceny Galaxy Buds4. Tyle zapłacisz za nowe modele

Ceny pozostają bez zmian

Informator Roland Quandt opublikował na platformie Bluesky przewidywane ceny nowych słuchawek Samsunga w USA. Podstawowy model Galaxy Buds4 ma kosztować 179,99 dolara (644 zł). Za wersję Pro klienci zapłacą 249,99 dolara (894 zł).

Dalsza część tekstu pod wideo
Wyciekły ceny Galaxy Buds4. Tyle zapłacisz za nowe modele

Są to kwoty równe cenom poprzedniej generacji. Słuchawki z serii Galaxy Buds3 debiutowały w lipcu 2024 roku z takimi samymi metkami za oceanem. Dla przypomnienia, w Polsce podstawowy model tych słuchawek kosztował na start 749 zł, natomiast za model Galaxy Buds3 Pro płaciliśmy 1029 zł. Według nieoficjalnych doniesień, koreański producent przyjął identyczną strategię dla smartfonów. Seria Galaxy S26 również ma zachować ceny swoich poprzedników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG Galaxy Buds 3 Pro ANC Biały
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG Galaxy Buds 3 Pro ANC Biały
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG EO-IC100 Czarny
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG EO-IC100 Czarny
0 zł
88.47 zł - najniższa cena
Kup teraz 88.47 zł
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG Galaxy Buds 3 Pro ANC Srebrny
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG Galaxy Buds 3 Pro ANC Srebrny
-63.13 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 635.87 zł
Advertisement

Zobacz: Galaxy Buds3 Pro - najlepsze słuchawki w historii Samsunga (test)

Zmieniony wygląd urządzeń

Wcześniejsze modele spotkały się z krytyką. Użytkownicy zarzucali im zbytnie podobieństwo do sprzętu Apple'a. Samsung zdecydował się na modyfikację wzornictwa. Nowe słuchawki otrzymają metalowe końcówki. Będą one miały bardziej pochylony kształt.

Zmieni się też sposób przechowywania sprzętu. Słuchawki będą spoczywać w etui ładującym w pozycji poziomej. Ma to ułatwić ich wyjmowanie z pudełka.

Nieezaprezentowany jeszcze produkt pojawił się na stronie meksykańskiego oddziału Amazonu (zdjęcia w galerii powyżej). W chwili pisania tych słów wciąż można je było tam zobaczyć. Zwiastuje to gotowość do sprzedaży.

Wyciekły ceny Galaxy Buds4. Tyle zapłacisz za nowe modele

Kiedy premiera?

Premiera słuchawek Galaxy Buds4 oraz Buds4 Pro ma się odbyć już za kilka dni, razem ze smartfonami z serii Galaxy S26. Relacja z wydarzenia Galaxy Unpacked 2026 ruszy 25 lutego o godzinie 19:00 polskiego czasu.

Samsung Galaxy Buds3 w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy Buds3 FE w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy Buds3 Pro w RTV Euro AGD
Image
telepolis
samsung nowe słuchawki samsung galaxy unpacked 2026 Samsung Galaxy Buds4 Samsung Galaxy Buds4 Pro samsung galaxy buds4 specyfikacja samsung galaxy buds4 pro specyfikacja samsung galaxy buds4 cena samsung galaxy buds4 pro cena
Zródła zdjęć: Samsung / amazon.com.mx, Roland Quandt / Bluesky
Źródła tekstu: Roland Quandt / Bluesky, Android Authority