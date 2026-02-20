Wyciekły ceny Galaxy Buds4. Tyle zapłacisz za nowe modele

Ceny pozostają bez zmian

Informator Roland Quandt opublikował na platformie Bluesky przewidywane ceny nowych słuchawek Samsunga w USA. Podstawowy model Galaxy Buds4 ma kosztować 179,99 dolara (644 zł). Za wersję Pro klienci zapłacą 249,99 dolara (894 zł).

Dalsza część tekstu pod wideo

Są to kwoty równe cenom poprzedniej generacji. Słuchawki z serii Galaxy Buds3 debiutowały w lipcu 2024 roku z takimi samymi metkami za oceanem. Dla przypomnienia, w Polsce podstawowy model tych słuchawek kosztował na start 749 zł, natomiast za model Galaxy Buds3 Pro płaciliśmy 1029 zł. Według nieoficjalnych doniesień, koreański producent przyjął identyczną strategię dla smartfonów. Seria Galaxy S26 również ma zachować ceny swoich poprzedników.

Zmieniony wygląd urządzeń

Wcześniejsze modele spotkały się z krytyką. Użytkownicy zarzucali im zbytnie podobieństwo do sprzętu Apple'a. Samsung zdecydował się na modyfikację wzornictwa. Nowe słuchawki otrzymają metalowe końcówki. Będą one miały bardziej pochylony kształt.

Zmieni się też sposób przechowywania sprzętu. Słuchawki będą spoczywać w etui ładującym w pozycji poziomej. Ma to ułatwić ich wyjmowanie z pudełka.

Nieezaprezentowany jeszcze produkt pojawił się na stronie meksykańskiego oddziału Amazonu (zdjęcia w galerii powyżej). W chwili pisania tych słów wciąż można je było tam zobaczyć. Zwiastuje to gotowość do sprzedaży.

Kiedy premiera?