Motorola z nowym hitem do 1500 zł. Jest lepiej niż myśleliśmy

Motorola Edge 70 Fusion powoli odsłania kolejne karty przed oficjalną premierą. Po wcześniejszych renderach i materiałach marketingowych opublikowanych przez Evana Blassa, do sieci trafiły nowe grafiki, które rozwiały część wątpliwości dotyczących specyfikacji.

Najważniejszą informacją jest potwierdzenie zastosowanej jednostki SoC. Smartfon trafi na rynek z układem Snapdragon 7s Gen 4, a nie Snapdragon 7s Gen 3, jak sugerowała wcześniej jedna z kart specyfikacji. Dostajemy więc o rok nowszy chip 4 nm, z nieco szybszym procesorem i wyższą wydajnością. Co więcej, ten sam układ trafił wcześniej do wyżej pozycjonowanej Motoroli Edge 70. Wiadomo też, że telefon zaoferuje 12 GB pamięci RAM, choć w sprzedaży ma pojawić się również wariant z 8 GB. Całość powinna zapewnić niezłą wydajność w podstawowych zastosowaniach.

Z doniesień wynika ponadto, że Edge 70 Fusion wyposażony jest w 6,78-calowy panel OLED z poczwórnie zakrzywionymi krawędziami, odświeżaniem 144 Hz i ochroną Corning Gorilla Glass 7i. Maksymalna jasność szczytowa ma sięgać aż 5200 nitów.

Pozostałe wcześniej ujawnione parametry to główny aparat 50 Mpix z sensorem Sony LYTIA, aparat przedni 32 Mpix oraz ogromny akumulator o pojemności 7000 mAh z ładowaniem 68 W.

Obudowa Edge 70 Fusion wyróżnia się certyfikatami IP68 i IP69, spełnia też wymogi wojskowych testów MIL-STD-810H i pomimo tak dużej baterii smartfon ma być bardzo smukły. Motorola przygotowała urządzenie w pięciu wersjach kolorystycznych o nazwach Blue Surf, Country Air, Orient Blue, Sporting Green oraz Silhouette. Urządzenie ma trafić do sprzedaży z systemem Android 16.