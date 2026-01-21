Motorola edge 70 Fusion połączy styl z dużą baterią. Będzie kolejny hit

Wygląda na to, że Motorola szykuje kolejny hit w średniej półce cenowej, który może poważnie namieszać na rynku. Do sieci trafiły właśnie szczegółowe informacje na temat nadchodzącego modelu Motorola edge 70 Fusion i jeśli specyfikacja się potwierdzi, otrzymamy urządzenie w stylu zapoczątkowanym przez płaski model edge 70, ale z większa baterią i w bardziej przystępnej cenowo formie.

W edge 70 Fusion Motorola kontynuuje swoją strategię łączenia technologii z modą i wytrzymałością. Obudowa edge 70 Fusion ma być wykończona materiałami inspirowanymi nylonem i lnem, a dostępne kolory to efekt współpracy z Instytutem Pantone. Klienci będą mogli wybierać spośród barw takich jak Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air oraz Silhouette. Co ciekawe, mimo stylowego wyglądu, telefon ma być prawdziwym twardzielem. Motorola edge 70 Fusion, podobnie jak inne nowe modele producenta, ma zapewniać wysoką wytrzymałość określaną przez wojskowe testy MIL-STD-810H oraz certyfikaty IP68 i IP69, co gwarantuje odporność nie tylko na pył i zanurzenia, ale wodę pod wysokim ciśnieniem.

Front urządzenia wypełni spory, zakrzywiony z czterech stron wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1.5K. Ekran ma charakteryzować się szczytową jasnością na poziomie aż 5200 nitów oraz odświeżaniem 144 Hz, co jest już wizytówką Motoroli. Ochronę wyświetlacza zapewni szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Sercem smartfonu ma być układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Choć nie jest to flagowa jednostka, w połączeniu z 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej powinna zapewnić więcej niż wystarczającą wydajność do codziennych zadań. Sekcję foto stworzy m.in. aparat główny 50 Mpix z sensorem LYTIA oraz aparat 32 Mpix do selfie.

Największe wrażenie robi jednak zapowiedź ogniwa. Producentowi udało się zmieścić w obudowie akumulator o imponującej pojemności 7000 mAh, co przy wsparciu dla szybkiego ładowania o mocy 68 W może uczynić z edge 70 Fusion maratończyka w swojej klasie.