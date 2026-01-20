Netflix rzuca gotówkę na stół. Koniec z podchodami
Zarząd Warner Bros. Discovery (WBD) i Netflix już raz umówiły się na przejęcie głównych aktywów pierwszej z firm. Wtedy jednak pojawił się Paramount, który uderzył bezpośrednio do akcjonariuszy WBD z zauważalnie hojniejszą ofertą.
Oczywiście zarząd WBD od początku mówił, że nie aprobuje oferty Paramount, oraz uważa, że jedyną słuszną drogą jest przejęcie aktywów przed Netflixa. Problem w tym, że miał on niewiele do gadania, ponieważ to właściciele akcji decydują, czy je komuś sprzedadzą, a nie zarząd, który... no cóż, jedynie zarządza majątkiem, który w znacznej większości nie należy do nich.
Netflix kusi gotówką
Początkowo Netflix obiecywał, że za przejęcie WBD zapłaci różnymi aktywami, w tym pieniędzmi, oraz swoimi własnymi akcjami. Mowa tu o kwocie 27,75 USD za pojedynczą akcję WBD, z czego 23,25 USD miało być pokryte w gotówce, a 4,5 USD w akcjach. Obecna propozycja wygląda już zupełnie inaczej: Netflix wciąż proponuje 27,75 USD, jednak tym razem całość ma być opłacona w gotówce.
Ruch ten ma przekonać akcjonariuszy WBD, co... niekoniecznie musi się udać. A to dlatego, że Paramount obiecuje 30 USD za akcję. Dodatkowo zamierza kupić wszystkie aktywa spółki, w przeciwieństwie do Netflixa, który rezygnuje z przejęcia działu odpowiedzialnego za telewizję naziemną spoza szyldu HBO, czyli kanałów takich jak TVN.