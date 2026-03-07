Czy na Marsie może powstać życie? Ciekawe wyniki badań

Czy w kosmicznej glebie da się cokolwiek wyhodować?

Dwie różne grupy badaczy sprawdzały niedawno, czy na Marsie i Księżycu da się uprawiać rośliny. Co prawda Ziemia szczęśliwie jeszcze nie mierzy się z problemem jak z filmu "Interstellar", ale z perspektywy naukowej jest to temat fascynujący.

Niestety, jak sprawdziła to Jessica Atkins z kolegami na Księżycu tamtejsza gleba jest bogata w cynk i aluminium, przez co słabo wchłania wodę, a także brakuje jej mikrobiomu, który znajdziemy w ziemskich glebach. Z tego względu Księżyc nie sprzyja skutecznemu uprawianiu roślin, a przez to nie będą one zdrowo rosły. Istnieją sposoby, aby poprawić żyzność gleby na Księżycu, ale nadal uprawianie tam roślin wywołuje stres środowiskowy, co przekłada się na ograniczony wzrost i żółknięcie liści.

Z kolei druga grupa badaczy (pod wodzą Jyothi Raghavendra) skupiła się na tym, czy w marsjańskich warunkach mogłyby przetrwać mikroorganizmy. W tym przypadku nie chodziło o rośliny, lecz o coś bardziej podstawowego — o to, czy w symulowanej glebie marsjańskiej da się utrzymać choćby minimalne życie.

Naukowcy przez 60 dni obserwowali próbki regolitu marsjańskiego w kontrolowanych warunkach, przy wilgotności odpowiadającej tej na Marsie (około 34%). Co ciekawe, przez pierwsze 30 dni masa DNA rosła, co oznacza, że obecne tam mikroby faktycznie zaczęły się namnażać mimo bardzo nieprzyjaznego środowiska.