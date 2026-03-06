Ozempic za 11 zł miesięcznie w zastrzykach i 59 zł w tabletkach. To rewolucja

Zastrzyki za 11 złotych miesięcznie to brzmi jak bajka

Jak wynika z nowych badań i analiz, zastrzyki wspomagające odchudzanie, takie jak Ozempic i Wegovy, mogłyby kosztować pacjentów zaledwie 11 złotych miesięcznie (3 dolary). Byłaby to istna rewolucja. Ta przełomowa metoda leczenia stałaby się dostępna dla milionów osób w krajach, które uchodzą za mniej zamożne.

Tak niskie ceny otwierają drzwi do ogólnoświatowego dostępu do postawowego leku. twierdzi autor badania, dr Andrew Hill z wydziału farmakologii Uniwersytetu w Liverpoolu.

A jest o co walczyć i dla kogo. Dane wyraźnie mówią, że na świecie z otyłością żyje ponad miliard osób, a wskaźniki tego typu rosną z prędkością światła w krajach uboższych. Dzieje się tak dlatego, że osoby z krajów mniej zamożnych przechodzą na zachodnią dietę i zaczynają prowadzić nieco bardziej siedzący tryb życia.

Ozempic - lek podstawowy, ale cena kosmiczna

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jeszcze we wrześniu zeszłego roku uznała semaglutyd - sprzedawany pod nazwą Wegovy oraz Ozempic - za lek podstawowy. Światowi liderzy jednak ostrzegli, że ceny leku są tak zaporowe, że dostęp do tych środków jest bardzo ograniczony.

Nowe badania, na które powołuje się The Guardian, wskazują że semaglutyd mógłby być produkowany na skalę masową w formie zastrzyku o równowartości 11 złotych miesięcznie. Preparaty w formie tabletek z kolei, równałyby się z kosztem 59 złotych, co także jest akceptowalne w większości przypadków.