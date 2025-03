Naukowcy odkryli alternatywę dla Ozempic. I to bez skutków ubocznych

Zróbcie miejsce, Ozempic i Wegovy

Grupa naukowców z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Stanforda pod wodzą Katrin Svensson opublikowała badanie naukowe w dzienniku Nature. Ekipie udało się zidentyfikować nowy typ peptydu, który w bezpieczny sposób i z powodzeniem przyczynił się do zahamowania apetytu oraz wagi myszy i miniaturowych świnek. Jednocześnie nie wywołał on u nich nudności, ani jakichkolwiek negatywnych symptomów żołądkowo-jelitowych - co zdarza się w przypadku semaglutydu (aktywnego składniku Ozempic i Wegovy).

Pojawienie się semaglutydu to prawdziwa rewolucja w dziedzinie walki z otyłością, choć oryginalnie używano go do leczenia cukrzycy typu drugiego. Leki takie jak Ozempic i Wegovy zapewniają redukcję masy ciała od 15 do 20 procent. Semaglutyd naśladuje hormon GLP-1, który reguluje nasz apetyt i metabolizm, ale często wywołuje skutki uboczne, takie jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe.