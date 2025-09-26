Fintech

Chciał zaciągnąć kredyt. Miła "pani z banku" uratowała jego pieniądze

To nie pierwszy tego typu przypadek, że czujność pracownicy banku uchroniła seniora przed oszustwem. 73-letni mieszkaniec Żywca jest wdzięczny, że nie zaciągnął planowanego kredytu i nie przekazał w ręce oszustów oszczędności życia.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:03
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chciał zaciągnąć kredyt. Miła "pani z banku" uratowała jego pieniądze

Zadzwonił telefon i się zaczęło

Kilka dni temu mieszkaniec powiatu żywieckiego otrzymał telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako makler giełdowy. Rzekomy makler poinformował seniora, że na jego lokacie uzbierało się aż 100 tysięcy złotych zysku, które jeśli sobie życzy, to może wypłacić właśnie teraz. Aby jednak wypłacić tak dużą sumę, należy uiścić dodatkową opłatę. Starszy pan owszem, pomyślał, że to odpowiedni moment, aby wypłacić zysk, a że nie dysponował żądaną przez maklera kwotą, udał się do pobliskiej placówki banku, w celu zaciągnięcia kredytu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pracownica banku postąpiła słusznie

Kobieta, pracująca w banku okazała się niezwykle czujna. Zauważyła, że mężczyzna jest lekko zdenerwowany i działa w nienaturalnym pośpiechu. W dodatku, senior, ciągle rozmawiał przez telefon, a rozmówca zdawał się dawać mu instrukcje. Pracownica banku dyskretnie poinformowała o całej sprawie policję. Funkcjonariusze natychmiast porozmawiali z mężczyzną i uświadomili mu powagę sytuacji. Dzięki szybkiej interwencji, senior nie zaciągnął kredytu i nie przekazał pieniędzy prosto do rąk oszustom. "Miła pani z banku" może mieć powody do dumy, udało jej się udaremnić niezły przekręt.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MYPHONE 2220 Czarny
Telefon MYPHONE 2220 Czarny
0 zł
54.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.99 zł
Smartfon INFINIX Hot 50 Pro+ 8/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon INFINIX Hot 50 Pro+ 8/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 899.99 zł
Telefon MYPHONE Halo 2 Czarny
Telefon MYPHONE Halo 2 Czarny
0 zł
109.75 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.75 zł
Advertisement

Niestety, oszuści w dalszym ciągu nękają telefonami tego typu szczególnie osoby starsze. Pamiętajmy jednak, że nie ma nic za darmo, a przez telefon nawet nie widzimy z kim tak naprawdę rozmawiamy. Powinniśmy być zawsze czujni i podejrzliwi, jeśli ktoś nieznajomy prosi nas o przelew. Nie podejmujmy żadnych pochopnych działań, poprośmy o pomoc najbliższych. 

Myślała, że wygrała auto i kasę. Warunek odbioru nagród zaskoczył

 

Image
telepolis
oszustwo telefoniczne oszustwo na inwestycje telefon oszustwo oszustwo na maklera giełdowego
Zródła zdjęć: Andrey_Popov / Shutterstock
Źródła tekstu: radiobielsko.pl