Chciał zaciągnąć kredyt. Miła "pani z banku" uratowała jego pieniądze

Zadzwonił telefon i się zaczęło

Kilka dni temu mieszkaniec powiatu żywieckiego otrzymał telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako makler giełdowy. Rzekomy makler poinformował seniora, że na jego lokacie uzbierało się aż 100 tysięcy złotych zysku, które jeśli sobie życzy, to może wypłacić właśnie teraz. Aby jednak wypłacić tak dużą sumę, należy uiścić dodatkową opłatę. Starszy pan owszem, pomyślał, że to odpowiedni moment, aby wypłacić zysk, a że nie dysponował żądaną przez maklera kwotą, udał się do pobliskiej placówki banku, w celu zaciągnięcia kredytu.

Pracownica banku postąpiła słusznie

Kobieta, pracująca w banku okazała się niezwykle czujna. Zauważyła, że mężczyzna jest lekko zdenerwowany i działa w nienaturalnym pośpiechu. W dodatku, senior, ciągle rozmawiał przez telefon, a rozmówca zdawał się dawać mu instrukcje. Pracownica banku dyskretnie poinformowała o całej sprawie policję. Funkcjonariusze natychmiast porozmawiali z mężczyzną i uświadomili mu powagę sytuacji. Dzięki szybkiej interwencji, senior nie zaciągnął kredytu i nie przekazał pieniędzy prosto do rąk oszustom. "Miła pani z banku" może mieć powody do dumy, udało jej się udaremnić niezły przekręt.