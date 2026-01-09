Telewizja i VoD

Mundial obejrzysz głównie na TikToku. FIFA zadecydowała

Oprócz treści prosto z FIFA World Cup 2026 czy informacji o biletach i transmisjach, dostaniemy również dostęp do materiałów archiwalnych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
FIFA oraz TikTok podpisały umowę dotyczącą preferowanej platformy, która zacieśnia współpracę obu stron przy okazji Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026. Porozumienie obowiązuje do końca roku i ma przełożyć się na znacznie większą obecność oficjalnych treści turniejowych w popularnej platformie mobilnej z krótkimi materiałami wideo.

TikTok zapowiada silną walkę z piractwem

Nowa umowa jest rozwinięciem współpracy zapoczątkowanej przy Mistrzostwach Świata Kobiet w 2023 roku. Według FIFA tamta inicjatywa wygenerowała dziesiątki miliardów wyświetleń, co pokazało potencjał TikToka jako globalnego partnera w dystrybucji sportowych treści wideo.

Centralnym elementem współpracy będzie dedykowany hub FIFA World Cup 2026 na TikToku. Ma on agregować materiały wideo związane z turniejem, a także informacje o biletach i możliwościach oglądania transmisji. Użytkownicy dostaną również dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak specjalne naklejki, filtry oraz elementy grywalizacji.

FIFA i TikTok uruchomią także globalny program dla twórców. Wybrani influencerzy otrzymają dostęp za kulisy turnieju, w tym na konferencje prasowe i treningi drużyn. Równocześnie szersza grupa twórców będzie mogła współtworzyć materiały z wykorzystaniem archiwalnych zasobów FIFA, co ma zwiększyć różnorodność i zasięg publikowanych treści.

Na porozumieniu skorzystają również oficjalni partnerzy medialni FIFA. Nadawcy zyskają dostęp do dodatkowych, kuratorowanych klipów oraz materiałów produkowanych bezpośrednio przez FIFA z myślą o TikToku. Organizacja zapowiada także możliwość transmitowania na żywo fragmentów meczów oraz monetyzowania treści mundialowych z wykorzystaniem formatów reklamowych premium.

W ramach współpracy TikTok zobowiązał się również do wdrożenia rozwiązań antypirackich. Mają one chronić prawa FIFA oraz własność intelektualną podczas trwania turnieju i ograniczać nieautoryzowane transmisje oraz kopiowanie materiałów wideo.

Zródła zdjęć: FIFA, Shutterstock / Bits And Splits
Źródła tekstu: BoradbandTV News, oprac. własne