Google odpala nowy generator obrazów 4K. Zobacz, czy już to masz

Google oficjalnie ogłosił premierę Nano Banana 2, czyli nowej wersji swojego zaawansowanego generatora obrazów. Model jest już dostępny w aplikacji Gemini i innych usługach Google.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:31
Nano Banana 2 to inaczej Gemini 3.1 Flash Image. Nowość stanowi kontynuację pierwszego modelu Nano Banana (czyli Gemini 2.5 Flash Image) z sierpnia oraz Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) z listopada.

Google zachwala, że ulepszony model Nano Banana 2 znacznie lepiej radzi sobie ze złożonymi, wielowarstwowymi promptami użytkownika, zachowując przy tym wszystkie niuanse zapytania.

Najnowsza wersja generatora już na wstępie daje nam wybór różnych stylów obrazu – na przykład monochromatycznego, steampunkowego, filmowego, surrealistycznego czy malarskiego.

Nowy generator na bieżąco wykorzystuje informacje oraz obrazy z sieci w czasie rzeczywistym, co ma się bezpośrednio przekładać na wyższą precyzję i realizm generowanych grafik. Najważniejszą ze zmian jest podniesienie maksymalnej rozdzielczości tworzonych obrazów z 2K do formatu 4K, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej, wysokiej szybkości działania. 

Dla projektów wymagających minimalnych opóźnień i szybkich operacji udostępniono z kolei nowy wariant o rozdzielczości 512px. Google rozszerzyło ponadto wsparcie dla nietypowych, natywnych proporcji obrazu, dodając do swojego portfolio formaty 4:1, 1:4, 8:1 oraz 1:8.

Nano Banana 2: tekst wreszcie będzie czytelny

Nano Banana 2 eliminuje też częste problemy z generowaniem nieczytelnych zbitek liter i ma pozwolić na precyzyjne renderowanie wyraźnych napisów. Model zyskał również zdolność bezpośredniego tłumaczenia tekstu na samych obrazach na różne języki, co znacząco ułatwi pracę nad lokalizacją różnych treści. 

Dodatkowo sztuczna inteligencja Google’a potrafi teraz utrzymać wizualną spójność dla maksymalnie pięciu postaci występujących na różnych grafikach. Dodatkowo narzędzie umożliwia łączenie do 14 wybranych obiektów z obrazów wejściowych w jednym, ostatecznym pliku wynikowym.

Nano Banana 2 zastępuje już starszą generację w usługach takich jak Gemini, wyszukiwarka Google, Google Ads, Google AI Studio oraz w kreatywnym narzędziu Flow. Nowość mogą już integrować w swoich aplikacjach deweloperzy.

