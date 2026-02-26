Jeden gest i Twój Galaxy S26 znajdzie wszystko naraz
Ruszyła przedsprzedaż nowych flagowców Samsunga z serii Galaxy S26. Oferują one swoim użytkownikom między innymi ulepszoną wersję funkcji "Zaznacz, aby wyszukać" (Circle to search).
Nowe Samsungi to jeszcze więcej sztucznej inteligencji
25 lutego 2026 roku w San Francisco odbyła się oficjalna prezentacja długo wyczekiwanych nowych flagowych smartfonów Samsunga. Modele Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra sprzętowo niewiele się różnią od swoich poprzedników, wprowadzając nowe procesory i kilka innych mniejszych lub większych zmian. Większa "rewolucja" stała się w oprogramowaniu, za sprawą finalnej wersji nakładki One UI 8.5.
Koreański producent położył w niej duży nacisk na sztuczną inteligencję, wprowadzając zupełnie nowe funkcje lub ulepszając te już istniejące. Jedną z nich jest "Circle to search with Google", czyli właśnie "Zaznacz, aby wyszukać".
Szybsze zakupy i rozpoznawanie wielu obiektów
Dzięki ulepszonej wersji funkcji "Zaznacz, aby wyszukać", użytkownicy mogą teraz zakreślać całe zdjęcia, aby uzyskać informacje o wszystkich widocznych na nich elementach. System potrafi zidentyfikować na przykład kilka różnych gatunków zwierząt na jednej fotografii lub wszystkie części garderoby widoczne u osoby na zdjęciu. Narzędzie nie tylko podaje nazwy przedmiotów, ale wyświetla również powiązane obrazy i linki do dodatkowych danych.
Nowość ma być szczególnie użyteczna podczas zakupów odzieżowych. Zamiast skupiać się na jednym elemencie, system rozkłada całą stylizację na części, znajdując podobne ubrania, buty i dodatki w sieci. Umożliwia to szybsze kompletowanie zestawów ubrań bez konieczności osobnego wyszukiwania każdego detalu.
Wirtualna przymierzalnia i model Gemini 3
Google zintegrowało również funkcję z wirtualną przymierzalnią. Pozwala ona sprawdzić, jak dany produkt prezentuje się na sylwetce bezpośrednio z poziomu wyszukiwania wizualnego lub Obiektywu. Rozwiązanie to jest obecnie dostępne w wybranych krajach, między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Japonii.
Za działanie nowej wersji narzędzia odpowiada model Gemini 3. Wykorzystuje on technikę rozdzielania zapytań wizualnych na mniejsze fragmenty, co pozwala na realizację wieloetapowego planu wyszukiwania. Sztuczna inteligencja automatycznie identyfikuje kluczowe elementy obrazu i przeprowadza wiele procesów naraz, aby dostarczyć zestawienie informacji o każdym z zaznaczonych przedmiotów.
Udoskonalona funkcja jest już dostępna dla posiadaczy smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 oraz Google Pixel 10. W najbliższym czasie rozwiązanie ma trafić na kolejne urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android.
Seria Galaxy S26 w przedsprzedaży
Na całym świecie, w tym w Polsce, ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga. Decydując się na zakup nowego telefonu, możemy zyskać z kilku promocji, które przygotował producent:
- smartfony z większą ilością pamięci kosztują tyle samo, co gorzej wyposażone warianty (patrz tabela poniżej),
- nawet 2000 zł zwrotu w Programie Odkup,
- możliwość wynajęcia smartfonu w ramach Programu Flex,
- ochrona Samsung Care+ przez 3 miesiące za darmo.
|Model
|Warianty pamięci i ceny
|12/256 GB
|12/512 GB
|16 GB/1 TB
|Samsung Galaxy S26
|4499 zł
|5399 zł
(4499 zł w promocji)
|-
|Samsung Galaxy S26+
|5599 zł
|6499 zł
(5599 zł w promocji)
|-
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|6499 zł
|7399 zł
(6499 zł w promocji)
|8699 zł
(7399 zł w promocji)