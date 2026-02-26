Jeden gest i Twój Galaxy S26 znajdzie wszystko naraz

Nowe Samsungi to jeszcze więcej sztucznej inteligencji

25 lutego 2026 roku w San Francisco odbyła się oficjalna prezentacja długo wyczekiwanych nowych flagowych smartfonów Samsunga. Modele Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra sprzętowo niewiele się różnią od swoich poprzedników, wprowadzając nowe procesory i kilka innych mniejszych lub większych zmian. Większa "rewolucja" stała się w oprogramowaniu, za sprawą finalnej wersji nakładki One UI 8.5.

Koreański producent położył w niej duży nacisk na sztuczną inteligencję, wprowadzając zupełnie nowe funkcje lub ulepszając te już istniejące. Jedną z nich jest "Circle to search with Google", czyli właśnie "Zaznacz, aby wyszukać".

Szybsze zakupy i rozpoznawanie wielu obiektów

Dzięki ulepszonej wersji funkcji "Zaznacz, aby wyszukać", użytkownicy mogą teraz zakreślać całe zdjęcia, aby uzyskać informacje o wszystkich widocznych na nich elementach. System potrafi zidentyfikować na przykład kilka różnych gatunków zwierząt na jednej fotografii lub wszystkie części garderoby widoczne u osoby na zdjęciu. Narzędzie nie tylko podaje nazwy przedmiotów, ale wyświetla również powiązane obrazy i linki do dodatkowych danych.

Nowość ma być szczególnie użyteczna podczas zakupów odzieżowych. Zamiast skupiać się na jednym elemencie, system rozkłada całą stylizację na części, znajdując podobne ubrania, buty i dodatki w sieci. Umożliwia to szybsze kompletowanie zestawów ubrań bez konieczności osobnego wyszukiwania każdego detalu.

Wirtualna przymierzalnia i model Gemini 3

Google zintegrowało również funkcję z wirtualną przymierzalnią. Pozwala ona sprawdzić, jak dany produkt prezentuje się na sylwetce bezpośrednio z poziomu wyszukiwania wizualnego lub Obiektywu. Rozwiązanie to jest obecnie dostępne w wybranych krajach, między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Japonii.

Za działanie nowej wersji narzędzia odpowiada model Gemini 3. Wykorzystuje on technikę rozdzielania zapytań wizualnych na mniejsze fragmenty, co pozwala na realizację wieloetapowego planu wyszukiwania. Sztuczna inteligencja automatycznie identyfikuje kluczowe elementy obrazu i przeprowadza wiele procesów naraz, aby dostarczyć zestawienie informacji o każdym z zaznaczonych przedmiotów.

Udoskonalona funkcja jest już dostępna dla posiadaczy smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 oraz Google Pixel 10. W najbliższym czasie rozwiązanie ma trafić na kolejne urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android.

Seria Galaxy S26 w przedsprzedaży

Seria Galaxy S26 w przedsprzedaży

Na całym świecie, w tym w Polsce, ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga.