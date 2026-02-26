Sprzęt

Remont? Zapomnij o wałkach i pędzlach. Biedronka ma coś lepszego

Czekanie na dobrego fachowca do remontu może trwać długimi miesiącami. Natomiast marny fachowiec jest łatwiej dostępny, jednak efekty jego pracy są... dyskusyjne. Dlatego często znacznie lepiej i taniej jest zakasać rękawy i wziąć się do roboty samemu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:53
I teraz rodzi się pytanie: wałek, czy pędzel? Czym lepiej pomalować ścianę, żeby było równo, bez zacieków i jednolicie, a jednocześnie szybko i bez konieczności nakładania wielu warstw? Dobrą odpowiedzią w tym przypadku może być Pistolet natryskowy HVLP Tilswall Shark 800, który możecie kupić w sklepie internetowym Biedronka Home za jedyne 179 zł, w przecenie z 449 zł.

Pistolet natryskowy HVLP Tilswall Shark 800

Oferuje on wydajność 1200 ml/min, dzięki czemu możemy dość szybko pomalować daną powierzchnię. Mieści on w sobie 1,3 litra farby, a dzięki bocznemu wlewowi można ją uzupełnić bez konieczności odpinania zbiornika od urządzenia. Wszystko to przy mocy 800 W.

Jeśli zaś chodzi o tajemnicę sukcesu malowania, to jest nim równomierne nakładanie farby stałym ruchem. Oczywiście podczas malowania pistoletem kluczowe jest zabezpieczenie pozostałych powierzchni i elementów, dobra wentylacja, oraz założenie maski ochronnej.

 

Bosch PFS 2000 Profesjonalny, ale i znacznie droższy
