Telegram stał się rajem dla oszustów, ale Facebooka nikt nie przebije
Revolut udostępnił czwarty raport o bezpieczeństwie konsumentów i przestępczości finansowej za 2025 rok. Dokument opisuje najnowsze metody działania złodziei w Polsce i na całym świecie.
Telegram goni platformy grupy Meta
Z opublikowanych danych wynika, że liczba oszustw na Telegramie wzrosła o 233% w ciągu jednego roku. Obecnie co piąty scam zgłaszany do Revoluta ma swój początek właśnie w tym komunikatorze. Przestępcy wykorzystują prywatny i szyfrowany charakter aplikacji, aby manipulować użytkownikami.
Mimo tak dynamicznego wzrostu konkurencji, liderem nadużyć pozostaje grupa Meta. Platformy takie jak Facebook, WhatsApp czy Instagram są źródłem 44% wszystkich oszustw na świecie. W Polsce ten wskaźnik jest jeszcze wyższy i wynosi 49%.
Fałszywe oferty pracy nowym zagrożeniem
Najczęstszą formą wyłudzeń pozostają oszustwa zakupowe. Stanowią one 57% wszystkich zgłoszonych przypadków. Jednak najszybciej rosnącą kategorią są scamy "na ofertę pracy". Ich liczba w skali globalnej wzrosła w 2025 roku niemal trzykrotnie.
Największe straty finansowe powodują niezmiennie oszustwa inwestycyjne. Ofiary takich działań tracą średnio 12 razy więcej pieniędzy niż w przypadku oszustw zakupowych. W Polsce średnia strata przy fałszywej inwestycji wyniosła w 2025 roku 21 tysięcy złotych.
Platformy zarabiają na reklamach scamów
Raport przytacza dane Juniper Research, dotyczące przychodów serwisów społecznościowych z emisji szkodliwych treści. Platformy te zarobiły w Europie około 18 miliardów złotych na wyświetlaniu reklam będących oszustwami. W samej Polsce kwota ta sięgnęła 725 milionów złotych.
Revolut apeluje o wprowadzenie przepisów zmuszających firmy technologiczne do większej odpowiedzialności. Zdaniem przedstawicieli banku, instytucje finansowe nie mogą same rozwiązać tego problemu. Konieczne jest prawne zobowiązanie platform do blokowania niebezpiecznych treści u źródła.
Nowe funkcje chroniące pieniądze
Revolut wdrożył kilka nowych narzędzi do walki z przestępcami. Jednym z nich jest Tryb Uliczny, który zabezpiecza środki użytkownika poza zaufanymi lokalizacjami. Jeśli ktoś próbuje przelać pieniądze w innym miejscu, system wprowadza godzinne opóźnienie i wymaga dodatkowej biometrii.
Inną nowością jest Scam Buster, czyli bot oparty na sztucznej inteligencji. Narzędzie analizuje dane z konwersacji i ostrzega klienta przed konkretnym typem oszustwa. Dodatkowo, funkcja weryfikacji połączeń wewnątrz aplikacji pozwala sprawdzić, czy rozmówca faktycznie jest pracownikiem banku.
Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w raporcie "Consumer Security and Financial Crime Report FY25" (PDF w języku angielskim).