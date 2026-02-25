Netflix znów to robi. Zapowiada globalną premierę czegoś, co już znamy

Netflix szykuje nowy miniserial "Duma i uprzedzenie"

Pierwszy zwiastun produkcji już został wrzucony do sieci. Netflix dał sygnał, że wkrótce pojawi się na platformie nowa wersja znanej i uwielbianej adaptacji. Dokładna data premiery jeszcze nie została podana, ale to nie szkodzi, aby już dać wyraźny sygnał widzom, że mają na co czekać. Krótkie wideo to zapowiedź globalnej premiery, która zbliża się wielkimi krokami.

Wiadomo także, że w rolę Elizabeth Bennet i pana Darcy'ego wcielą się - Emma Corrin i Jack Lowden. Nie będą oni mieli łatwego zadania, bowiem wielu fanów z pewnością będzie porównywać nową wersję do tej z z 2005, z Keirą Knightley w roli głównej.

Przypomnijmy, że sama książka została wydana w 1813 roku, a jej akcja przenosi nas do malowniczego Netherfield. W tej sielskiej scenerii, rozgrywają się prawdziwe miłosne dramaty. Do miasteczka przybywa przystojny i bogaty Charles Bingley, który powoduje przyspieszone bicie serca szczególnie u niezamężnych panien na wydaniu. Jego uwagę zwraca nieco zubożała rodzina Bennet, a dokładnie pięć sióstr. Nie ma czasu do stracenia, bowiem wkrótce ich majątek ma przejąć antypatyczny i wyniosły kuzyn, pan Collins. Bingley szybko zakochuje się i miłosne perypetie stają się główym tematem opowieści. Oczywiście, wszystko tylko z początku układa się pomyślnie. Nie zabraknie dylematów i miłosnych rozterek. Miejmy nadzieję, że i w serialu, twórcom uda się wykrzesać jak najwięcej emocji z tego typu akcji i, że całość nie będzie nudna. Jako widzowie bowiem, stajemy się coraz bardziej wymagający i niecierpliwi.