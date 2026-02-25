Pozamiatane. Było 459 zł, a jest 149 zł za słuchawki znanej marki
Jest to jedna z tych promocji, przy których człowiek zastanawia się, czy przypadkiem nie ma do czynienia z błędem cenowym. Mówimy tu o słuchawkach, które nie tylko wyglądają jak coś w okolicach 1000 zł, ale również oferują funkcje sugerujące zbliżony segment cenowy.
A mimo to Baseus Bowie H1 PRO są wycenione na 459 zł. Natomiast w promocji można je kupić za 149 zł, co jest ceną wręcz absurdalnie dobrą. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich możliwości. Jakość dźwięku, bateria, ANC — wszystko jest na bardzo przyzwoitym poziomie.
Baseus Bowie H1 PRO
Przejdźmy do konkretów. Słuchawki te mogą się pochwalić certyfikatem Hi-Res Audio i z kodekiem LHDC. Za generowanie dźwięku odpowiadają natomiast podwójne przetworniki: 40 i 10 mm. Wrażenie robi także ANC. W przypadku tych słuchawek mowa jest o tłumieniu na poziomie 48 dB, co jest bardzo dobrym wynikiem i świetnie się nadaje do tłumienia dźwięków otoczenia.
Świetnie wypada tu także bateria. Ta pozwala cieszyć się muzyką przez 60 godzin z... włączonym ANC. Kiedy je wyłączymy, wystarczy ona na 80 godzin. Jak na słuchawki za 149 zł jest to wynik fenomenalny.