Sprzęt

Pozamiatane. Było 459 zł, a jest 149 zł za słuchawki znanej marki

Jest to jedna z tych promocji, przy których człowiek zastanawia się, czy przypadkiem nie ma do czynienia z błędem cenowym. Mówimy tu o słuchawkach, które nie tylko wyglądają jak coś w okolicach 1000 zł, ale również oferują funkcje sugerujące zbliżony segment cenowy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:28
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pozamiatane. Było 459 zł, a jest 149 zł za słuchawki znanej marki

A mimo to Baseus Bowie H1 PRO są wycenione na 459 zł. Natomiast w promocji można je kupić za 149 zł, co jest ceną wręcz absurdalnie dobrą. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich możliwości. Jakość dźwięku, bateria, ANC — wszystko jest na bardzo przyzwoitym poziomie. 

Dalsza część tekstu pod wideo
 Baseus Bowie H1 PRO To nie błąd cenowy

 Baseus Bowie H1 PRO

Przejdźmy do konkretów. Słuchawki te mogą się pochwalić certyfikatem Hi-Res Audio i z kodekiem  LHDC. Za generowanie dźwięku odpowiadają natomiast podwójne przetworniki: 40 i 10 mm. Wrażenie robi także ANC. W przypadku tych słuchawek mowa jest o tłumieniu na poziomie 48 dB, co jest bardzo dobrym wynikiem i świetnie się nadaje do tłumienia dźwięków otoczenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki dokanałowe BASEUS Bowie E19 Biały
Słuchawki dokanałowe BASEUS Bowie E19 Biały
0 zł
59 zł - najniższa cena
Kup teraz 59 zł
Słuchawki dokanałowe BASEUS Inspire XP1 ANC Czarna Dziura
Słuchawki dokanałowe BASEUS Inspire XP1 ANC Czarna Dziura
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Słuchawki powietrzne BASEUS Inspire XC1 Clip Droga Mleczna
Słuchawki powietrzne BASEUS Inspire XC1 Clip Droga Mleczna
0 zł
346.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 346.99 zł
Advertisement
 Baseus Bowie H1 PRO To nie błąd cenowy

Świetnie wypada tu także bateria. Ta pozwala cieszyć się muzyką przez 60 godzin z... włączonym ANC. Kiedy je wyłączymy, wystarczy ona na 80 godzin. Jak na słuchawki za 149 zł jest to wynik fenomenalny. 

Image
telepolis
słuchawki baseus Baseus Bowie H1 PRO
Zródła zdjęć: Baseus