Pozamiatane. Było 459 zł, a jest 149 zł za słuchawki znanej marki

A mimo to Baseus Bowie H1 PRO są wycenione na 459 zł. Natomiast w promocji można je kupić za 149 zł, co jest ceną wręcz absurdalnie dobrą. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ich możliwości. Jakość dźwięku, bateria, ANC — wszystko jest na bardzo przyzwoitym poziomie.

Baseus Bowie H1 PRO

Przejdźmy do konkretów. Słuchawki te mogą się pochwalić certyfikatem Hi-Res Audio i z kodekiem LHDC. Za generowanie dźwięku odpowiadają natomiast podwójne przetworniki: 40 i 10 mm. Wrażenie robi także ANC. W przypadku tych słuchawek mowa jest o tłumieniu na poziomie 48 dB, co jest bardzo dobrym wynikiem i świetnie się nadaje do tłumienia dźwięków otoczenia.