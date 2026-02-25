MicroLED Hisense 136MX po raz pierwszy w Polsce. Nowe oblicze kina domowego klasy premium

Segment kina domowego klasy high-end coraz wyraźniej przesuwa się w stronę rozwiązań dotąd zarezerwowanych dla powierzchni komercyjnych. Ultra-duże formaty, niezwykłe parametry obrazu i integracja z architekturą wnętrza stają się elementem projektów rezydencji, apartamentów typu penthouse oraz butikowych showroomów. Hisense136MX wpisuje się w ten trend jako instalacja klasy premium, łącząca technologię i estetykę.

MicroLED Hisense 136MX – technologia w służbie jakości

Technologia MicroLED opiera się na rozwiązaniu emisyjnym, w którym każdy piksel jest niezależnym, nieorganicznym źródłem światła RGB. Oznacza to nieskończony kontrast, absolutną czerń bez efektu poświaty oraz jasność sięgającą 10 000 nitów (ok. 1600 nitów w typowych warunkach pracy). Kolor powstaje bezpośrednio w strukturze piksela, co zapewnia stabilność parametrów i precyzję odwzorowania barw w czasie. Matryca pracuje z częstotliwością 120 Hz, gwarantując płynność obrazu w dynamicznych scenach sportowych i filmowych.

Zastosowana nanopowłoka 3D MicroLED Anti-Glare minimalizuje odbicia światła w jasnych, przeszklonych wnętrzach, zachowując spójność parametrów przy oglądaniu pod kątem (różnica do 3,3%). Warto podkreślić, że ten model oferuje trwałość na poziomie 100 000 godzin. Przy założeniu oglądania około 4 godzin dziennie oznacza to blisko 60 lat użytkowania bez ryzyka wypalania pikseli i utraty jakości obrazu.

Model wspiera HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced Dolby Vision IQ oraz nowy Dolby Vision z Filmmaker mode tworzący nowy unikalny standard.

Z kolei certyfikaty Pantone Validated i Pantone SkinTone potwierdzają referencyjne odwzorowanie kolorów, w tym najtrudniejszych odcieni skóry.

Za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor Hi-View AI Engine X, który inteligentnie optymalizuje parametry w zależności od rodzaju treści. Całość pracuje w oparciu o system VIDAA U9, zapewniający dostęp do kluczowych platform streamingowych oraz integrację z systemami Smart Home, w tym Control4. Model wyposażono w trzy złącza HDMI 2.1 (w tym eARC), DisplayPort USB-C oraz łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Kino domowe, emocje sportowe, design dla wymagających

136MX wyznacza nowy standard domowej rozrywki klasy premium, oferując doświadczenie o skali i intensywności dotąd zarezerwowanej dla profesjonalnych sal projekcyjnych. Monumentalny obraz, precyzja detalu i immersyjny dźwięk budują wrażenie pełnego zanurzenia, zarówno podczas seansu filmowego, jak i transmisji sportowych czy rozgrywek gamingowych.

W filmach zachwyca głębia scen i niuanse światła, które nadają obrazowi kinowy realizm. W sporcie płynność 120 Hz oraz wysoka jasność zapewniają czytelność dynamicznych ujęć i oddają tempo wydarzeń. Całość dopełnia minimalistyczna, architektoniczna forma, dzięki której ekran staje się integralnym elementem projektu wnętrza - technologicznym obiektem definiującym charakter przestrzeni.

