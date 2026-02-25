Sprzęt

W Action dostaniesz 6 w 1. Kosztuje grosze

W najbliższych dniach warto wybrać się do Action. Sklep ma w promocji przydatne akcesorium 6 w 1, które kosztuje grosze.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:01
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Action dostaniesz 6 w 1. Kosztuje grosze

Chociaż dzisiaj, decyzją Unii Europejskiej, niemal każde urządzenie powinno być wyposażone w złącze USB-C do ładowania, to tego samego nie można powiedzieć o starszych sprzętach. Dlatego w domu często mamy cały zestaw kabli do ładowania różnych gadżetów. Jednak Action ma wygodniejsze rozwiązanie, aż 6 w 1.

Dalsza część tekstu pod wideo

Action - promocja na kabel 6 w 1

Aktualnie w promocji w Action dostępny jest kabel 6 w 1, jak opisuje go sam sklep. Ten składa się z kilku końcówek, więc można go używać z różnymi urządzeniami, w zależności od potrzeby.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Przedłużacz USB-A - USB-A SAVIO CL-130 10 m
Przedłużacz USB-A - USB-A SAVIO CL-130 10 m
0 zł
54.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.99 zł
Kabel USB-A - USB-A UGREEN US128 2 m
Kabel USB-A - USB-A UGREEN US128 2 m
0 zł
19.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.99 zł
Przedłużacz USB-A - USB-A UNITEK Y-C428GBK 1 m
Przedłużacz USB-A - USB-A UNITEK Y-C428GBK 1 m
0 zł
9.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9.99 zł
Advertisement

Po jednej stronie mamy do wyboru końcówki: microUSB, USB-C oraz Ligtning. Natomiast druga strona to albo USB-C, albo pełnowymiarowe USB-A.

W Action dostaniesz 6 w 1. Kosztuje grosze

Przewód pozwala zarówno na ładowanie urządzeń, jak i przesyłanie danych. Pokryty jest nylonowym oplotem, który ma wytrzymywać do 50 tys. zgięć. Poza tym producent zapewnia, że w 32 proc. został wykonany z materiałów z recyklingu. Jego długość to 2 metry.

Ile kosztuje taki kable 6 w 1 w Action? Aktualnie 11,95 zł, więc naprawdę niewiele. Promocja trwa od 25 lutego do 3 marca, więc na zakup jest 7 dni. Do wyboru są różne wersje kolorystyczne: czarna, szara, różowa oraz złota.

Powerbank Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic 10000mAh 27W Różowy
Powerbank Xiaomi Redmi 18W Fast Charger Power Bank 20000mAh Czarny
Powerbank UGREEN PB312 20000mAh PD 20W Czarny
Image
telepolis
Action promocje action Action gazetka oferty action kabel 6 w 1
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action