W Action dostaniesz 6 w 1. Kosztuje grosze

Chociaż dzisiaj, decyzją Unii Europejskiej, niemal każde urządzenie powinno być wyposażone w złącze USB-C do ładowania, to tego samego nie można powiedzieć o starszych sprzętach. Dlatego w domu często mamy cały zestaw kabli do ładowania różnych gadżetów. Jednak Action ma wygodniejsze rozwiązanie, aż 6 w 1.

Dalsza część tekstu pod wideo

Action - promocja na kabel 6 w 1

Aktualnie w promocji w Action dostępny jest kabel 6 w 1, jak opisuje go sam sklep. Ten składa się z kilku końcówek, więc można go używać z różnymi urządzeniami, w zależności od potrzeby.

Po jednej stronie mamy do wyboru końcówki: microUSB, USB-C oraz Ligtning. Natomiast druga strona to albo USB-C, albo pełnowymiarowe USB-A.

Przewód pozwala zarówno na ładowanie urządzeń, jak i przesyłanie danych. Pokryty jest nylonowym oplotem, który ma wytrzymywać do 50 tys. zgięć. Poza tym producent zapewnia, że w 32 proc. został wykonany z materiałów z recyklingu. Jego długość to 2 metry.