GPS w Polsce będzie dokładny co do centymetra

Dokładność centymetrowa zamiast kilkunastu metrów

Standardowy sygnał GPS oferuje błąd rzędu od 5 do 15 metrów. W przypadku ruchu maszyn autonomicznych taka różnica jest zbyt duża i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Współpraca firm Point One oraz Cellnex (mają w Polsce wieża Play i Plusa) ma na celu wdrożenie technologii Real-Time Kinematic (RTK), która koryguje błędy satelitarne w czasie rzeczywistym.

Dzięki infrastrukturze firmy Cellnex, sieć stacji korekcyjnych Point One zostanie szybko rozbudowana. System będzie dostępny w sześciu krajach, w tym w Polsce, Włoszech i Szwecji. Pozwoli to na bezpieczne poruszanie się robotów i dronów nawet w gęstej zabudowie miejskiej.

Zastosowanie w rolnictwie i logistyce miejskiej

Nowa technologia znajdzie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. W rolnictwie umożliwi precyzyjne sianie i nawożenie pól przez autonomiczne traktory. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia środków chemicznych i zwiększenie wydajności europejskich gospodarstw.

W miastach system wspomoże drony i roboty dostawcze w nawigacji pod mostami czy między wysokimi budynkami. Tradycyjny GPS często traci tam sygnał lub podaje błędne dane. Połączenie informacji satelitarnych z czujnikami pojazdów ma wyeliminować te utrudnienia i zapewnić bezpieczeństwo.

Precyzyjne pozycjonowanie przyda się również w budownictwie. Zautomatyzowane systemy niwelacji pozwalają sprzętowi budowlanemu idealnie wyrównywać fundamenty bez udziału ludzkich geodetów, zwiększając efektywność i precyzję na placach budowy w całej Europie.

Prezentacja rozwiązań na targach MWC 2026

Partnerstwo obu firm zostanie oficjalnie ogłoszone podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie (2-5 marca). Point One i Cellnex pokażą tam, jak infrastruktura telekomunikacyjna zmienia się w stronę wspierania systemów automatycznych. Nowoczesne stacje bazowe przestają służyć wyłącznie do przesyłania danych internetowych.