GPS w Polsce będzie dokładny co do centymetra
Point One i Cellnex nawiązały współpracę w celu rozwoju precyzyjnego pozycjonowania w Europie. System obejmie swoim zasięgiem terytorium Polski. Pozwoli on na określanie lokalizacji maszyn i pojazdów z bardzo dużą dokładnością.
Dokładność centymetrowa zamiast kilkunastu metrów
Standardowy sygnał GPS oferuje błąd rzędu od 5 do 15 metrów. W przypadku ruchu maszyn autonomicznych taka różnica jest zbyt duża i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Współpraca firm Point One oraz Cellnex (mają w Polsce wieża Play i Plusa) ma na celu wdrożenie technologii Real-Time Kinematic (RTK), która koryguje błędy satelitarne w czasie rzeczywistym.
Dzięki infrastrukturze firmy Cellnex, sieć stacji korekcyjnych Point One zostanie szybko rozbudowana. System będzie dostępny w sześciu krajach, w tym w Polsce, Włoszech i Szwecji. Pozwoli to na bezpieczne poruszanie się robotów i dronów nawet w gęstej zabudowie miejskiej.
Zastosowanie w rolnictwie i logistyce miejskiej
Nowa technologia znajdzie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. W rolnictwie umożliwi precyzyjne sianie i nawożenie pól przez autonomiczne traktory. Pozwoli to na zmniejszenie zużycia środków chemicznych i zwiększenie wydajności europejskich gospodarstw.
W miastach system wspomoże drony i roboty dostawcze w nawigacji pod mostami czy między wysokimi budynkami. Tradycyjny GPS często traci tam sygnał lub podaje błędne dane. Połączenie informacji satelitarnych z czujnikami pojazdów ma wyeliminować te utrudnienia i zapewnić bezpieczeństwo.
Precyzyjne pozycjonowanie przyda się również w budownictwie. Zautomatyzowane systemy niwelacji pozwalają sprzętowi budowlanemu idealnie wyrównywać fundamenty bez udziału ludzkich geodetów, zwiększając efektywność i precyzję na placach budowy w całej Europie.
Prezentacja rozwiązań na targach MWC 2026
Partnerstwo obu firm zostanie oficjalnie ogłoszone podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie (2-5 marca). Point One i Cellnex pokażą tam, jak infrastruktura telekomunikacyjna zmienia się w stronę wspierania systemów automatycznych. Nowoczesne stacje bazowe przestają służyć wyłącznie do przesyłania danych internetowych.
Point One i Cellnex planują, że ich sieć stanie się fundamentem dla rozwoju gospodarki opartej na robotach. Rozwiązanie to ma być kluczowe dla masowej produkcji autonomicznych samochodów oraz poprawy stabilności lotów dronów. Nowa warstwa infrastruktury ma być tak samo ważna, jak kiedyś sieci światłowodowe.