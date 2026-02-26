Pepco wprowadza wyczekiwaną nowość. Polacy zaczną masowo instalować

Zakupy w Pepco od teraz przez aplikację?

To była tylko kwestia czasu. Wiadomo było, że Pepco prędzej, czy później wprowadzi własną aplikację. Firma podkreśla, że wprowadzenie tego rodzaju produktu stanowi ważny krok w procesie budowania relacji marki z klientami i poprawy jakości zakupów. Jest to także potwierdzenie zachodzącej transformacji w Pepco. Model sprzedaży detalicznej oparty głównie na sklepach stacjonarnych zmienia się powoli i jest już gotów dołączyć do kompleksowego ekosystemu cyfrowego.

Taka aplikacja to marzenie wielu klientów Pepco

Aplikacja została opracowana w oparciu o analizę potrzeb klientów tego sklepu i ścisłą z nimi współpracę. Dzięki temu, ma ona szansę odzwierciedlać rzeczywiste zachowania zakupowe całych rodzin i wspierać ich potrzeby.

Aplikacja Pepco została zatem zaprojektowana z myślą o wygodzie kupujących. Ma też nie lada zadanie - wspierać zaangażowanie korzystających z niej. Ale to nie koniec jej zalet - aplikacja oferuje wsparcie dla klientów przed, w trakcie oraz po wizycie w sklepie. Jest naprawdę praktyczna. Daje, między innymi, możliwość tworzenia listy życzeń i korzystania z lokalizatora sklepów.

Program lojalnościowy Pepco - powód, aby ją zainstalować?

Jak każdy porządny produkt tego typu, także i aplikacja Pepco pomyślała o programie lojalnościowym dla swoich klientów. Wszystko po to, aby zachęcić do instalowania tych najbardziej opornych. I tak w ramach programu Pepco Club dostawać można spersonalizowane nagrody, cyfrowe kupony i korzystać z funkcji grywalizacyjnych, takich jak „Pepcogra”.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z nowoczesnymi systemami sklepowymi POS Pepco i robi to co należy: wzmacnia lojalność i wspiera codzienne zakupy. Uzupełnia, ale nie zastępuje doświadczeń związanych z zakupami w samym sklepie.

Pepco

Pepco spodziewa się, że do końca 2026 r. liczba użytkowników aplikacji w Polsce osiągnie poziom kilku milionów, co wzmocni ambicję firmy, aby stać się najbardziej lubianym sprzedawcą detalicznym dla młodych rodzin w Europie. Jak widać, staliśmy się pierwszymi testerami, dopiero jeśli sprawdzi się w Polsce, zostanie wdrożona w innych krajach. A Polacy, trzeba przyznać, są całkiem nieźli w zgłaszaniu wszelkich niedociągnięć. Na ten moment, aplikacja ma wiele pozytywnych ocen w sklepie AppStore, ale nie brakuje uwag do jej ulepszeń.