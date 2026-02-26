Aplikacje

Pepco wprowadza wyczekiwaną nowość. Polacy zaczną masowo instalować

Pepco ogłasza wprowadzenie w Polsce nowej aplikacji mobilnej i to jest dobra wiadomość. Spółka podała, że nasz kraj jest największym i najbardziej dojrzałym cyfrowo rynkiem Pepco i z tego powodu został wybrany na miejsce debiutu tego nowego produktu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pepco wprowadza wyczekiwaną nowość. Polacy zaczną masowo instalować

Zakupy w Pepco od teraz przez aplikację?

To była tylko kwestia czasu. Wiadomo było, że Pepco prędzej, czy później wprowadzi własną aplikację. Firma podkreśla, że wprowadzenie tego rodzaju produktu stanowi ważny krok w procesie budowania relacji marki z klientami i poprawy jakości zakupów. Jest to także potwierdzenie zachodzącej transformacji w Pepco. Model sprzedaży detalicznej oparty głównie na sklepach stacjonarnych zmienia się powoli i jest już gotów dołączyć do kompleksowego ekosystemu cyfrowego. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Taka aplikacja to marzenie wielu klientów Pepco

Aplikacja została opracowana w oparciu o analizę potrzeb klientów tego sklepu i ścisłą z nimi współpracę. Dzięki temu, ma ona szansę odzwierciedlać rzeczywiste zachowania zakupowe całych rodzin i wspierać ich potrzeby.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Tytan czarny 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Tytan czarny 2x eSIM
0 zł
6199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6199.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Naturalny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Naturalny (CPO) 2x eSIM
-200 zł
4799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Advertisement

Aplikacja Pepco została zatem zaprojektowana z myślą o wygodzie kupujących. Ma też nie lada zadanie - wspierać zaangażowanie korzystających z niej. Ale to nie koniec jej zalet - aplikacja oferuje wsparcie dla klientów przed, w trakcie oraz po wizycie w sklepie. Jest naprawdę praktyczna. Daje, między innymi, możliwość tworzenia listy życzeń i korzystania z lokalizatora sklepów.

Program lojalnościowy Pepco - powód, aby ją zainstalować?

Jak każdy porządny produkt tego typu, także i aplikacja Pepco pomyślała o programie lojalnościowym dla swoich klientów. Wszystko po to, aby zachęcić do instalowania tych najbardziej opornych. I tak w ramach programu Pepco Club dostawać można spersonalizowane nagrody, cyfrowe kupony i korzystać z funkcji grywalizacyjnych, takich jak „Pepcogra”.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z nowoczesnymi systemami sklepowymi POS Pepco i robi to co należy: wzmacnia lojalność i wspiera codzienne zakupy. Uzupełnia, ale nie zastępuje doświadczeń związanych z zakupami w samym sklepie.

Pepco wprowadza wyczekiwaną nowość. Polacy zaczną masowo instalować
Pepco

Pepco spodziewa się, że do końca 2026 r. liczba użytkowników aplikacji w Polsce osiągnie poziom kilku milionów, co wzmocni ambicję firmy, aby stać się najbardziej lubianym sprzedawcą detalicznym dla młodych rodzin w Europie. Jak widać, staliśmy się pierwszymi testerami, dopiero jeśli sprawdzi się w Polsce, zostanie wdrożona w innych krajach. A Polacy, trzeba przyznać, są całkiem nieźli w zgłaszaniu wszelkich niedociągnięć. Na ten moment, aplikacja ma wiele pozytywnych ocen w sklepie AppStore, ale nie brakuje uwag do jej ulepszeń.

Aplikacja jest mega przejrzysta i dobrze wykonana. Jednak brakuje mi funkcji sprawdzenia dostępności towaru w sklepach stacjonarnych.

zwraca uwagę na braki, jeden z użytkowników. 
Smartfon vivo X300 Pro
Image
telepolis
PEPCO Pepco Oferta Pepco Promocje programy lojalnościowe aplikacja pepco
Zródła zdjęć: Pepco
Źródła tekstu: Pepco