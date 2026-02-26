NVIDIA dała ciała. Nowe sterowniki okazały się prawdziwą katastrofą

NVIDIA zdecydowała się wycofać najnowszą wersję sterowników GeForce Game Ready 595.59 zaledwie kilka godzin po ich publikacji. Aktualizacja miała przynieść optymalizacje dla gry "Resident Evil Requiem" oraz wsparcie dla technologii DLSS 4 Multi Frame Generation i DLSS Ray Reconstruction, jednak szybko okazało się, że oprogramowanie powoduje poważne problemy z działaniem kart graficznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

NVIDIA bada już sprawę i szykuje poprawkę

Producent potwierdził oficjalnie, że w sterownikach wykryto błąd i pobieranie zostało tymczasowo zablokowane. Poinformowano również, że użytkownicy, którzy już zainstalowali wadliwą wersję i napotykają problemy, powinni powrócić do wcześniejszej edycji 591.86 WHQL, która pozostaje stabilnym rozwiązaniem do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Problemy zgłaszane przez graczy są dotyczą przede wszystkim serii GeForce RTX 5000. Wśród najczęściej wymienianych objawów pojawiają się czarne ekrany, zawieszanie się systemu oraz niestabilność w grach. Niektórzy użytkownicy donoszą także o nagłych crashach oraz całkowitym braku reakcji karty. Skala zgłoszeń jest na tyle duża, że w oficjalnym forum NVIDIA pojawiły się dziesiątki wpisów od niezadowolonych użytkowników.

Kolejnym istotnym problemem okazała się kontrola wentylatorów. W części przypadków przestawały działać całkowicie lub ignorowały ustawienia użytkownika. Pojawiły się również doniesienia o zablokowanym napięciu GPU, spadkach wydajności oraz innych nieprawidłowościach, które wskazują, że problem nie ogranicza się do pojedynczej usterki, lecz może dotyczyć szerszego zakresu funkcjonowania sterownika.